人民网里约热内卢1月25日电 （记者吴杰）春节微课堂、新春“家”年华、书画传心意、视频送祝福……癸卯兔年春节期间，巴西圣保罗州立大学孔子学院以线上线下多种活动庆贺新春。

师生们在微信公众号及海外社交媒体多个平台推出了葡语版“春节微课堂”，由公派教师及本土教师通过录制视频形式，为讲葡语的中文爱好者们讲解自腊八节至元宵节的年俗，9期微课堂受到了受众的一致好评，各平台共有约万人次观看。

本土教师卡洛斯、学员林植仪、保罗、瓦尔基里亚朗诵的葡语诗歌《流放之歌》登陆全球孔子学院云春晚直播《南腔北调话家园》单元，学员克里斯蒂亚诺小提琴演奏的《茉莉花》登陆云春晚直播《茉莉花》单元。此外，小提琴演奏《我爱你，中国》、水音乐演奏和《孤勇者》云合唱也入选了全球孔院云春晚的节目单。

7位学员用《兔迎盛世》《元日》《玉兔迎春》《迎接新春》等8幅作品，诠释自己对中国新年的理解和祝福。23位学员通过唱中文歌、朗诵中文诗歌等形式录制新春祝福视频，于大年初一通过官方微信公众号给大家云端拜年送福。公派教师李莉接受当地媒体采访，为大家讲解了中国的农历、十二生肖的文化以及春节，特别是除夕的习俗。

师生们还在线下举办了丰富的活动。在圣保罗市政广场举行了为期五天的“新年新名”主题活动，为巴西民众介绍中国新年主题、现场取中文名并教学认读。巴西民众拿到自己中文名后兴奋不已，一遍一遍地学习怎么正确地认读和拼写。

大年初一，孔院作为协办单位参与了《祖国颂》华侨华人文化中国新春快闪活动。中方院长叶丹、公派教师白志鹏带领马尔西奥、古斯塔沃等孔院学员来到保利斯塔大街，表演中国功夫、参与合唱《我和我的祖国》。

除夕和大年初一，公派教师何丹和本土教师韦雷娜来到当地移民博物馆，讲儿童绘本故事《借尾巴》和《打灯笼》、教学中国结和折纸。小朋友们听得津津有味，大小朋友们全神贯注学习折纸。

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