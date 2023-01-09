刚刚走出机场的中国游客。人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷1月9日电 （记者赵益普）泰国当地时间1月9日12时许，厦门航空MF833厦门至曼谷航班搭载269名旅客平稳落地曼谷素万那普机场，这是新冠“乙类乙管”后首批前往泰国的中国旅客。泰国副总理兼卫生部长阿努廷、泰国交通部长萨沙扬、泰国旅游和体育部部长皮帕一同到机场接机，欢迎中国旅客赴泰旅游。

阿努廷在机场表示，泰国将对来自所有国家的入境者一视同仁，不会对某一个国家的入境者采取特殊防疫措施。“泰国欢迎中国游客。包括中国游客在内的所有国家的游客来到泰国，将给泰国旅游业复苏注入强劲动力，并为泰国人民创造更多就业机会，有助于泰国国家经济社会发展。”阿努廷说。

来自大连的郝女士带着自己的女儿从大连出发经厦门转机，乘坐MF833航班来到泰国曼谷。领取完行李后，郝女士和女儿被中泰两国记者团团围住。问及为何来泰国，郝女士告诉记者，这是自己2019年后首次迈出国门，也是女儿第一次出国，选择泰国作为疫情后出国游的首站，是因为泰国非常友好的入境政策、中泰亲密的关系，以及泰国本身丰富的旅游资源。

泰国国家旅游局局长育塔萨当天在机场对记者表示，泰国旅游业已经准备好迎接中国游客的回归了。“我们的基础设施及其他配套服务已经到位了，看到中国游客回来，泰国人民发自内心地高兴。”育塔萨说。

据泰国公共机场有限公司预计，1月9日当天共有15个从中国起飞的航班抵达泰国，共载客3465人。该公司预计2023年全年将约有700至1000万人次的中国游客来到泰国。

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