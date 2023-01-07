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伊拉克中企获颁“卓越安全业绩”证书

2023年01月07日15:37 | 来源：人民网-国际频道
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巴士拉天然气轻烃回收处理厂项目的安全培训。中石油工程建设有限公司供图
巴士拉天然气轻烃回收处理厂项目的安全培训。中石油工程建设有限公司供图

人民网迪拜1月6日电 （记者管克江、任皓宇）伊拉克当地时间1月4日，伊拉克巴士拉天然气公司代表在巴士拉天然气轻烃回收处理厂项目现场，向中国石油工程建设有限公司颁发壳牌“卓越安全业绩”证书，以表彰中企在安全生产、确保员工健康福祉方面作出的成绩。在当天的仪式上，中企还获颁700万人工时无损工事件证书。

巴士拉天然气公司成立于2013年，由伊拉克国有南方天然气公司、荷兰壳牌和日本三菱合资，壳牌为作业者并主导运营。该公司负责伊拉克南部多个巨型油田的天然气开发利用，总投资预计60 亿美元。

伊拉克虽然石油储量丰富，但由于投资滞后，石油开采过程中的伴生气都被焚烧处理，不仅造成严重环境污染，而且也是巨大经济损失。巴士拉天然气轻烃回收处理厂位于巴士拉以西75公里，建成投产后将为伊拉克增加每天400百万立方英尺的天然气处理能力。

作为巴士拉天然气轻烃回收处理厂的施工总承包商，中石油工程建设公司在项目执行过程中，认真执行十大安全管控措施，累计已开展安全培训1.6万多人次，应急演练41次。截至目前，项目已完成总体进度的70%。

中国石油工程建设有限公司中东地区公司副总经理兼鲁迈拉项目总经理王向辉表示，壳牌是国际油公司中安全标准最高的公司之一。中方将继续严格落实各项安全措施，提高安全文化，展示中企良好形象。

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(责编：苏缨翔、常红)

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