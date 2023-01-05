新华社坎帕拉1月4日电 通讯：南南合作助力乌干达农业转型

新华社记者吉莉 聂祖国

近日，在乌干达首都坎帕拉市郊，一名当地员工一边将饲料投喂给池塘中的鱼，一边与来自中国的水产专家陈太华交流。56岁的陈太华望着眼前的鱼塘，不禁感慨，把中国的经验和技术带到这里，可能将使数百万乌干达人摆脱贫困。

乌干达水产研究与发展中心是中乌友谊农业技术示范中心，也是中国-联合国粮农组织-乌干达（三期）南南合作项目水产示范基地，这里的渔场排灌系统是采用中国技术建设而成。2022年11月中旬，包括陈太华在内的9名中国农业专家抵达乌干达，执行为期三年的农业技术合作任务。

据陈太华介绍，由于技术欠缺，乌干达养鱼试错成本高，当地农民养鱼的积极性也因此大受影响。在这里推广水产实用技术，如稻田养鱼，既能降低水稻防治虫害的成本，同时也有水产品收入，可谓一举两得。

“乌干达水产资源非常丰富，渔业资源有一定基础，第三期项目将开发出价格更为低廉的饲料，帮助农民脱贫增收。我们主要做三方面工作：培训、实地示范、实地技术指导。首先，我们想在国家层面为乌干达建立水产苗种管理办法，其次是建立一套养鱼操作规程，再次是建立水产销售系统。”陈太华说。

根据乌干达农业、畜牧业和渔业部的最新数据，该国70%以上的人口以农业为生。南南合作项目前两期促进了技术转让，不仅提高了农业、畜牧业和渔业产量，同时也提升了生产力。

第三期项目乌干达协调员彼得·穆因博表示，该阶段旨在将农业生产商业化，目标是增加对海外市场的出口。他说，在这一阶段，中国专家和技术人员将与当地农民互动，分享经验和技术。在该阶段的实施过程中，乌干达将借鉴中国在确保粮食安全和消除极端贫困方面的经验。

农业专家组组长张小强介绍说，第三期项目主要借助“中乌友谊农业技术示范中心”“中乌农业合作产业园”两大平台，巩固扩大前两期的成效，更大范围推广中国先进适用技术，帮助乌干达从解决温饱的农业向商业化的农业转变。

张小强补充道，希望这一期项目能够推动更多中乌农业贸易和投资上的合作，借助多个平台，将乌干达优良农产品更好地推向国际市场，同时也吸引更多的农业企业到乌干达投资兴业。

中国、联合国粮农组织、乌干达已于2012—2014年、2016—2018年实施两期南南合作项目，共计47名中国专家和技术员到实地帮助乌干达提高粮食安全水平。

(责编：崔越、刘叶婷)