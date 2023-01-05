人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本物价高企影响民生

本报记者  朱玥颖
2023年01月05日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日本央行近期公布的最新统计显示，日本企业物价指数连续21个月同比上升，2022年11月同比上升9.3%至118.5，再创新高。另据日本总务省发布的最新数据，日本2022年11月核心消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，创近41年来新高。预计2022年度日本CPI将较上一年度上涨3.0%，达到1990年以来高位。持续上涨的物价严重影响日本民众的日常生活，不少民众不得不压缩生活成本。

　　数据显示，与2021年同期相比，2022年11月日本能源类商品价格上涨13.30%，其中电费和天然气价格涨幅均超过20%；包括生鲜食品在内的食品价格涨幅为6.9%；耐用消费品价格涨幅为10.7%。日本内阁府近日公布的2022年11月消费动向调查结果显示，消费者信心指数较10月下降1.3点至28.6点，连续3个月恶化，总体形势评估从10月的“可见走弱动向”下调为“正在走弱”。

　　高物价对日本贫困家庭的影响尤为明显。据日本《朝日新闻》报道，非营利组织“儿童之门”对该团体援助的2800个贫困家庭开展问卷调查。结果显示，74%的受访者表示高物价导致其家庭经济状况非常困难。为削减支出，84%的受访者选择减少食品开支，超过六成受访者表示减少了外出就餐和吃鱼、肉的次数。近两成受访者表示，家中高三学生因经济问题放弃就读心仪的学校。

　　物价飞涨令不少日本民众选择节省开销的生活模式，百元店近期颇受消费者追捧。百元店是日本一种常见的零售业态，因店内主要销售100日元（1美元约合131日元）的商品而得名。疫情发生以来，日本百元店的国内市场规模迅速扩大。相关调查结果显示，2022年度日本百元店销售额可能将首次突破1万亿日元。2021年日本主要百元店品牌累计销售额已达到9500亿日元，同比增加5.8%。

　　据共同社报道，日本政府近期开始实施冬季节电计划，将持续至今年3月31日。这是日本自2015年来首次实施全国冬季节电计划，避免出现电力供应危机。日本政府呼吁民众冬季在室内多穿衣服、调低暖气温度、装厚窗帘、随手关灯等。政府还将与供电企业配合，通过积分奖励制度鼓励消费者节省用电。登记参与节电计划的所有家庭会得到可抵2000日元的积分奖励。

　　不少日本民众担心，如果工资增长步伐赶不上物价上涨速度，家庭购买力将会下降，通货紧缩压力可能会再次加剧。

　　（本报东京1月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月05日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部