本报记者 王海林

“收到习近平主席的回信，是我这一生中最幸福的事。这是我与中国人民深厚情谊的最好见证。”谈起习近平主席的回信，美国学者潘维廉难掩内心激动。

1988年，潘维廉从美国来到厦门大学学习中文，并成为厦门大学管理学院的外籍教师，从此在中国生活、工作。2018年，他整理了在中国30年间与家人的往来通信，并在此基础上出版了《我不见外——老潘的中国来信》一书。书里汇集了他写给家人的47封信件，以一个长期在华生活的外国人的视角，记录和展现了中国不断深化改革开放所取得的历史性成就。

新书首发后，潘维廉给习近平主席写了一封信，随信寄赠了这本书。2019年农历新年前夕，习近平主席给潘维廉回信，祝贺他的新书出版，感谢他把人生30年的宝贵时光献给了中国的教育事业。习近平主席在信中写道：“我相信，你将会见证一个更加繁荣进步、幸福美好的中国，一个更多造福世界和人类的中国，你笔下的中国故事也一定会更精彩。”潘维廉感慨道：“没想到习近平主席这么快就给我回信了，我喜出望外、倍感荣幸。”

因为常年在福建生活，潘维廉对当地的变化看在眼里、记在心上。潘维廉回忆说，习近平主席在厦门工作期间，领导制定了《1985年—2000年厦门经济社会发展战略》，带领厦门人民走出了一条双向辐射的开放发展之路。他还特别注重经济发展与环境保护协同共进，听到有市民群众发出“筼筜湖何时不再黑臭”的呼声后，主持召开关于加强筼筜湖综合治理专题会议，真抓实干整治污染、改善环境……曾经的臭水湖，经过治理后碧波荡漾、白鹭翱翔，成为厦门生态和谐的象征。

福建沿海城市宁德，潘威廉去过很多次，见证了那里从一个落后的小渔村，转变为以“宁德模式”闻名的中国特色扶贫开发道路的典范。“习近平主席在宁德工作时，到任3个月就走遍了宁德9个县，倡导滴水穿石，久久为功。后来无论在地方还是到中央工作，他始终牵挂着宁德的发展和当地老百姓的生活。”潘维廉感慨地说。

在办公室，潘维廉向记者展示了自己珍藏的3件物品：一件是习近平主席的回信，一件是中国政府友谊奖证书，还有一件是“福建省荣誉公民”证书。

“福建省荣誉公民”证书是2001年11月，时任福建省委副书记、省长习近平颁发给潘维廉，并鼓励他继续向世界讲好中国故事，让世界更好地了解中国。“这些话时时激励着我，成为我驰而不息、用心观察中国的动力。”潘维廉后来陆续出版了10余本有关中国及福建地域文化方面的图书，“我要介绍好中国，不负嘱托”。

在中国生活期间，潘维廉走访了很多地方。“我印象最深的是中国农村地区的脱贫成效。”潘维廉说，无论是在西北地区的甘肃、宁夏，还是西南地区的云南、贵州，都能看到繁荣发展景象。当地民众生活有了很大改善，医疗卫生和教育水平明显提高。“如今，14亿多人口的中国已经实现了全面建成小康社会，人民对美好生活的向往不断变为现实。在中国的发展道路上，我感受到习近平主席深厚的为民情怀。”

潘维廉表示，改革开放以来，从三峡工程、南水北调到西电东送、西气东输，还有四通八达的高铁网络，中国在发展的道路上不断创造出奇迹，成功经验值得其他国家学习和借鉴。“30多年来，我见证了中国前所未有的发展变化，并积极参与其中。虽然不是中国人，但我有颗中国心。”潘维廉说，“我将继续记录下身边的发展故事，让世界看到一个更加真实立体、可爱可敬的中国。”

《 人民日报 》（ 2023年01月05日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)