人民网曼谷1月4日电 （记者赵益普）由中企承建的柬埔寨桔井湄公河大桥及接线公路项目1月2日正式开工建设。开工典礼在桔井省湄公河畔举行，柬埔寨首相洪森、柬埔寨国务兼公共工程和运输大臣孙占托、中国驻柬埔寨大使王文天等出席典礼。

洪森当天表示，2023年是柬中建交65周年，两国友谊历久弥新。刚刚开工的桔井湄公河大桥项目，和许多其他的、由中国政府援建的道路和桥梁，都是柬中友谊和共建“一带一路”的成果。感谢中国政府帮助柬埔寨提高基础设施建设水平，感谢中国建设者的付出。

王文天表示，在“一带一路”倡议的推动下，中柬双方在基础设施建设领域的合作取得了显著成效。近年来，中方通过向柬方提供两优贷款共同建设了公路、桥梁、水利、电力传输等基础设施项目，新建和升级改造了近4000公里道路、建成了8座特大桥梁。桔井湄公河大桥是中柬共建“一带一路”的最新成果，大桥建成后将极大方便湄公河两岸人民的工作和生活。

据了解，柬埔寨桔井湄公河大桥及接线公路项目由上海建工集团股份有限公司承建，项目全长约33.5公里，其中湄公河大桥长1761米，建成后将成为中国为柬埔寨援建的最长桥梁，是连接柬埔寨磅通省和桔井省的省际快速通道。

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