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中巴经济走廊项目34名优秀巴基斯坦员工获奖

2022年12月31日05:13 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡12月30日电（记者姜江 王欢）中巴经济走廊项目优秀巴基斯坦员工颁奖仪式30日在巴首都伊斯兰堡举行，来自能源、基础设施建设、瓜达尔港和特别经济区等领域项目的34名巴方员工获奖。

　　颁奖仪式由中国驻巴基斯坦大使馆主办，中国驻巴基斯坦大使农融和巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔出席仪式并为优秀巴方员工代表颁奖。

　　农融说，在过去一年中，中巴合作全面深化，中巴经济走廊取得了不凡成就，这离不开中巴两国员工的共同努力。对于所有有志于为中巴合作贡献力量的人来说，中巴经济走廊永远是展示才华、实现个人价值的广阔舞台。

　　伊克巴尔回顾了过去9年来中巴经济走廊建设为巴基斯坦经济社会发展做出的贡献。他表示，中巴经济走廊的优秀员工象征着巴中两国人民的友好情谊，更代表了巴基斯坦未来的发展机遇。

　　优秀巴方员工代表、中国建筑巴基斯坦PKM高速公路项目（苏库尔-木尔坦段）工程师奥马尔·法鲁克·迪亚尔对新华社记者说，作为中巴经济走廊建设的参与者和受益者，他通过与中国员工的合作提升了自己的技术能力，也见证了中巴经济走廊在为当地创造就业机会、推动经济发展上发挥的重要作用。

　　据了解，这是第四次评选中巴经济走廊项目优秀巴方员工，去年共评选出27名优秀巴方员工。

(责编：胡永秋、白宇)

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