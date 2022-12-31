新华社北京12月30日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌30日表示，中国将继续加快实施创新驱动发展战略，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，同世界共享创新发展成果。

当日例行记者会上，有记者问：近日,《2022年中国知识产权发展状况评价报告》发布，其中提到中国在知识产权强国建设的国际化方面取得积极进展，请问发言人对此有何评论?

汪文斌表示，中国一贯高度重视并积极致力于保护知识产权，为提升创新发展水平，推动高质量发展提供了有效支撑。世界知识产权组织发布2022年全球创新指数排名，中国从2012年的第34位上升至第11位。《世界知识产权指标》报告也显示，2021年中国有效专利数量排名全球第一。

他说，中国在加强自身知识产权建设的同时深度参与知识产权国际合作。中国已正式加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》和版权方面的马拉喀什条约，正式签署中欧地理标志保护与合作协定，实现了244个中欧地理标志产品互认互保。中文也已成为国际植物新品种保护联盟工作语言。知识产权国际化有力支撑共建“一带一路”，2022年向境外转让或许可过专利的中国企业中，有37.9%向共建“一带一路”国家或地区许可或转让过专利。

“这份成绩单充分说明，中国加强知识产权保护、坚持走创新发展之路取得实实在在的成效，同时也为全球创新发展作出了积极贡献。”汪文斌说。

汪文斌表示，创新是人类社会发展进步的强大动力，中国将继续加快实施创新驱动发展战略，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，加强国际交流合作，同世界共享创新发展成果。

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