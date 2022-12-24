新华社曼谷12月24日电 通讯：中泰合作水上光伏项目助力泰国迈向低碳社会

新华社记者宋宇 郭鑫惠

在距离泰国首都曼谷600多公里的乌汶府诗琳通水库上，七个硕大的蓝色方形“岛屿”在阳光映照下熠熠生辉。这是中泰两国联合修建、泰国目前最大的浮体光伏项目。自去年10月投入商业运营以来，这些中国制造的电池板不断将日光转化为清洁电能，输送至千家万户。

依托上世纪70年代建造的诗琳通大坝水电站，新落成的浮体光伏与水电综合能源项目巧妙地将两种可再生能源相结合。据介绍，该项目特点在于可根据负荷变化调节水电和光伏发电，既可以白天光伏供电、夜间水电站供电，也能实现光伏和水电设施同时发电，使长时间稳定发电成为可能。

谈及项目建设初衷，泰国国家电力局主管电站工程与建设的助理局长差猜对新华社记者说，为应对气候变化，各国都在加速向碳中和迈进。泰国同样重视利用可再生能源发电，并致力于开发低成本、高稳定性和生态友好的绿色能源项目。

差猜说，这一综合能源项目的设计符合他们的设想，一年来，项目在满负荷发电情况下运营良好。未来，这一试点项目将会推广至另外15个水电站。

该项目总承包方之一、中国能源建设集团山西院国际工程分公司副总经理孟春炜向记者介绍，项目共安装光伏组件14.4万余片，总装机容量58.5兆瓦。“每年可以减少4.7万吨二氧化碳排放，助力泰国减少对高污染火力发电的依赖，实现到2037年可再生能源占比提高至35%的目标。”

诗琳通大坝浮体光伏项目占水域面积约121公顷，相当于160个足球场大小，但仅占用了水库总面积的1%左右。

项目泰方管理人员之一、泰国电力局水电及可再生能源部控制系统工程室主管素维塔对记者说，这些浮体光伏板没有使用农业用地，也不会影响当地渔业发展。

孟春炜表示，中方在项目设计过程中充分考虑泰方对环境保护的要求。比如，浮体是由高密度聚乙烯制成，与水源地用于供水的材料相同；采用水平定向钻技术在水底铺设电缆，避免破坏水下生态环境等。

素维塔对中国合作伙伴给予高度评价：“中国能建拥有丰富的浮体光伏建设经验，我们对他们的专业技术充分信任。”

为了推广可再生能源理念，项目建成后，泰国电力局将其作为可再生能源学习中心，并将此地打造成新的旅游景点。通过专门修建的空中景观栈道和展示中心，游客可以驻足欣赏水库风光，眺望壮观的漂浮太阳能电池板。

24岁的那塔蒙是水库附近居民，展示中心开放后一直在此负责接待。她对记者说，这个项目的知名度越来越高。今年泼水节期间，每日到访的游客数量高达5000至6000人次。

游客络绎不绝为当地人创造了更多就业机会，景点附近随处可见售卖当地产品的摊贩，旅游观光服务设施也一应俱全。

今年年初，泰国电力局正式宣布推进第二个浮体光伏项目建设，选址位于东北部孔敬府乌汶叻大坝。据悉，新项目将纳入储能系统，进一步提升供电稳定性。

泰国计划到2050年实现碳中和，到2065年实现温室气体净零排放。泰国电力局在最新可再生能源规划中提到，将在2037年前将浮体光伏项目总发电能力提高至2725兆瓦。

(责编：于洋、刘洁妍)