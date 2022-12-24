改扩建之后的146B和148号公路。中国路桥工程有限责任公司供图

人民网曼谷12月24日电 （记者赵益普）由中国路桥工程有限责任公司（以下简称：中国路桥）承建的柬埔寨146B和148号公路改扩建项目22日正式通车。146B和148号公路指一条公路，146B和148分别是这条公路的两段。该公路全长43公里，位于柬埔寨西哈努克省。

在22日举行的通车仪式上，柬埔寨首相洪森表示，146B和148号公路是西哈努克省最重要的基础设施之一，改扩建项目的完成，将有力推动柬运输业、旅游业、酒店服务业等多种产业发展，造福柬埔寨人民。“感谢项目建设者的付出，该项目按期高质量完成，是柬埔寨基建领域的一件喜事，也是柬中全面战略合作伙伴关系不断深化的又一见证。”洪森说。

柬埔寨146B和148号公路改扩建项目采用双车道二级公路标准设计，项目于2020年4月正式开工建设，工期28个月，于2022年8月16日完成初验。

柬埔寨公共工程与运输大臣孙占托当天表示，146B和148号公路改扩建项目的完成，将进一步完善柬埔寨国家公路干线网，极大改善西哈努克省交通状况，并促进沿线旅游、物流、就业及经贸发展。中国路桥为柬实施基础设施建设和推进民生项目提供了巨大帮助和支持。

据当地民众介绍，146B和148号公路改扩建之前，路面很窄，路况较差，一到下雨天就坑坑洼洼，泥水四溅，许多司机宁愿绕道4号公路也不愿意走146B和148号公路。改扩建之后，路面平坦宽阔、干净整洁，无论是骑摩托车还是开车都比以前更安全。据了解，改扩建之后，146B和148号公路行驶全程只需要半个小时，而此前至少需要1个小时。

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