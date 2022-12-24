图为比赛现场。埃及开罗大学孔子学院供图

人民网开罗12月23日电 （记者沈小晓）当地时间12月22日下午，由开罗大学孔子学院和开罗大学中文系主办的第八届埃及大学生中文小品表演大赛在开罗大学孔子学院剧场顺利举行。来自埃及10所高校、2所孔子学院的参赛选手带来了12个精彩节目，现场的观众领略了中文小品的独特魅力。

图为比赛现场。埃及开罗大学孔子学院供图

在本届大赛中，选手们用精彩投入的演出和流利的汉语表达，赢得了观众一阵又一阵的掌声与喝彩。最终，法鲁斯大学的小品《妈妈的味道》获得一等奖，来自法鲁斯大学孔子学院的萨拉·穆罕默德、苏伊士运河大学的马哈茂德·穆罕默德、苏伊士运河大学孔子学院的莎拉·穆罕默德分别获得最佳女主角、最佳男主角和最佳语言奖。

出席并担任本次评委的嘉宾有东北石油大学教授李健，大庆师范学院教授姚坤明，埃及华人华侨协会会长付金丽，中外语言交流合作中心埃及志愿者管理教师郑懋森。嘉宾们一致认为，语言是加强文化交流、增进两国友谊的重要桥梁。埃及大学生中文小品表演大赛成为中埃两国文化交流的窗口，传递着新时期两国人民的友谊。

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