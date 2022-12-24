新华社迪拜12月23日电 通讯：拓市场、寻商机——中企“出海”阿联酋拾获订单和信心

新华社记者苏小坡

第十三届中国（阿联酋）贸易博览会日前在迪拜世贸中心落幕。来自江苏、浙江、广东等多省市约600家外贸企业参与为期三天的展会，与阿联酋及周边国家和地区的客户面对面洽谈。

“非得出来了，一定要出来了。”吴江亚西玛纺织有限公司负责人沈晓雯说，由于疫情，她已经三年没有出国直接面对客户，这次出海参展让她收获颇丰。

“我们的产品百分百针对阿拉伯国家客户，主要是他们佩戴的传统头巾，从我父亲开始已经做了几十年。”沈晓雯说，“这次出来，了解了客户很多新的想法，头巾的原材料、颜色、花纹、镶边都有变化，回去以后我们要进行产品升级。”

沈晓雯说，由于市场回暖，需求激增，公司订单排期已经到明年6月份，除了在阿联酋参展，她还顺道去沙特考察了当地市场。

据介绍，除了线下参加的600多家企业外，还有400多家中企通过线上方式参与，总摊位数达近1500个。展会面积达3万平方米，展品范围涵盖汽摩配、建材、纺织、机械、资讯家电、家居、美容、食品等多个行业。

杭州庞大进出口有限公司总经理周世君说，他们主要做床上用品，这次参展的产品很受当地客户欢迎。“甚至很多样品都被客户带走了，他们很感兴趣，需要拿回去做比对。”周世君指着展台上空缺的位置说。

“这是我们第一次来迪拜，第一次参加展会，公司之前主要出口美国和澳大利亚，中东市场基本为零。现在国际形势很复杂，有必要多元化拓展客户群，分散市场风险。”周世君说，公司产品主要使用竹纤维、天丝、亚麻等相对高端和环保的原材料，希望能够在中东市场找准卖点和切入点，打造公司发展的新增长点。

“当地客户对我们这个产品非常感兴趣。”周世君拿着竹纤维的床单说，“他们觉得这个产品冰冰凉凉的，触感很舒服。”

周世君说，展会期间，他的公司已经与多个客户达成合作意向，有几家已经签订了订购协议。“效果蛮不错的，超出我的预期。接下来，我们还会去参加日本等地的展会，会继续积极走出去。”

“这次出来，我感觉客户对中国制造是认可的，让我们对开拓市场的信心更足了。”周世君说。

据博览会承办方浙江米奥兰特公司驻迪拜地区负责人廖萌介绍，近期，中国贸促会公布首批15个出国经贸展览会试点审批项目，包括13个参展项目和2个自办展项目。其中，中国（阿联酋）贸易博览会是今年中国在海外举办的单个展览项目规模最大的自办展。

广东派陶瓷业有限公司总经理许宏生表示，这次参展，他见到了很久没见的老客户、老朋友，大家见面都很开心。“展会结束后，我会一直留到30日，接下来会根据接待客户的情况来进行对接和回访。”

许宏生说，他计划接受客户邀请去沙特考察当地市场。“我们的产品在中东市场是有优势的，“中国制造”物美价廉，款式和设计也是领先的，我们在广州有研发中心与高校合作，对标工业4.0。”许宏生说。

“中国商品在这里有很好声誉，我这次来主要是想看看高端珠宝和VR可穿戴设备。”当地采购商易卜拉欣说，“中国有强大的制造能力，希望今后能够在本地市场看到更多品类的中国商品，让消费者有更多选择。”

浙江省永康市商务局负责人章幽悠说，除了组织企业参加博览会，这次永康市还在迪拜举办了中国·永康五金产业推介会，目的是加强与阿联酋及周边国家和地区市场的联系。

“这几天来我们展位的客户非常多，对我们产品都表现出浓厚兴趣。”佛山市迪洛家具有限公司总经理朱碧芳说：“接待客户忙起来连喝水的时间都没有，虽然辛苦但是值得，让我们对自己的产品和开拓中东市场更有信心了。”

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