新华社芝加哥12月23日电（记者徐静）中国驻芝加哥总领馆11月至12月在领区举办“我与中国的故事”短视频大赛，组委会22日从56个参赛短视频中评选出“汉语之星”奖10名、“创意短片”奖10名。

其中，来自伊利诺伊州芝加哥市的罗伯特·德保斯科获得“汉语之星”奖。德保斯科在中国生活过9年。在短视频中他生动描述了在中国生活期间得到中国人民热情帮助的故事。另一位“汉语之星”奖获得者、来自明尼苏达州英华学院的索菲亚·考斯蒂诺夫斯基说，中文富有魅力，是一把打开中国文化大门的钥匙。

“创意短片”奖获得者、来自芝加哥市蒙特梭利跨文化语言学校的莉莉·拉布曾两次去中国，在旅行中感悟中国文化，品尝中国美食，用中文与当地人民交流，感受了中国人民的热情友好。拉布期待能够再次去中国。

中国驻芝加哥总领馆自2021年起举办“我与中国的故事”短视频大赛活动，今年是第二届。参赛者通过视频讲述自己学习中文、访问中国或是与中国人民交往的故事，展现对中国文化的理解和熟练的中文水平。

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