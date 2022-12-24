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法国巴黎市区枪击事件致3人死亡

2022年12月24日09:28 | 来源：新华网
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新华社巴黎12月23日电（记者徐永春 刘芳）法国巴黎警察局23日说，巴黎10区当天发生一起枪击事件，袭击者已被捕。巴黎检察官洛蕾·贝库奥说，枪击事件已导致3人死亡、多人受伤。

12月23日，警察在法国巴黎发生枪击事件的街口警戒。新华社记者 高静 摄

法国BFM电视台援引目击者叙述报道，开枪者是一名60多岁男子，开枪地点涉及一处库尔德人社区中心、一家餐馆和一家理发店。有目击者看到袭击者从随身携带的袋子里掏出手枪，随后“听到5声枪响”“人们开始四处逃散”。

12月23日，警察在法国巴黎发生枪击事件的街口警戒。新华社记者 高静 摄

贝库奥当天对媒体说，枪击事件已导致3人死亡、多人受伤，其中一人伤势严重。贝库奥说，袭击者在司法部门有案底并被临时拘禁，本月12日刚获释，但受到司法监控。

法国BFM电视台报道说，袭击者去年曾在巴黎12区的一处移民营地持刀袭击移民，因具有种族主义色彩的暴力行为而受到司法调查。

12月23日，警察在法国巴黎发生枪击事件的街口警戒。新华社记者 高静 摄

据媒体报道，巴黎检察官办公室已针对谋杀、故意杀人和严重暴力等罪名展开调查。同时，法国国家反恐检察院正在对枪击事件进行评估，以确定是否涉及恐怖主义。

(责编：于洋、刘洁妍)

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