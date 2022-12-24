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第124次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满结束

2022年12月24日09:26 | 来源：新华社
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12月23日14时10分，参加第124次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动的4艘中方执法艇，圆满完成湄公河联合巡逻执法、联合演练、联络点执勤分队轮换等各项任务，顺利返回云南省西双版纳傣族自治州关累港。

中方执法艇返回关累港，正在有序靠泊。（云南省公安厅供图）

此次行动四国执法部门共派出执法艇6艘，航程520余公里，历时4天3夜，联合巡逻执法编队采取全线巡航、分段巡逻等方式，在关累至“金三角”水域开展联合巡逻执法活动，中方还对驻老挝孟莫、班相果联络点中方执勤分队进行了轮换。

针对当前湄公河流域跨境犯罪活动新特点、新形势，行动期间，四国执法部门在老挝孟莫水域举行“守望—2022”中老缅泰湄公河联合巡逻执法水陆查缉演练，全面检验和提升四国执法队员联合行动、应急处突和协同作战能力。

此次行动圆满结束，标志着2022年度四方以中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动为主的各项执法合作交流圆满收官。近期，四方将召开2022年度执法合作交流工作总结会议，全面回顾总结经验成果，分析新形势，共绘2023年合作蓝图。（记者 王研）

(责编：于洋、刘洁妍)

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