新华社维也纳12月23日电 国际原子能机构（简称“机构”）特别理事会23日以协商一致方式通过机构2023年预算修订决议，标志着这场为期近三个月跌宕起伏的预算修订之争，最终以完全采纳中方四点原则建议落下帷幕。中国常驻维也纳联合国代表王群23日发言时表示，本次预算修订之战，凸显了规则的重要性。中方希望规则意识能够在维也纳多边外交平台发扬光大，进而在全球治理体系中发扬光大。

王群说，该决议责成秘书处根据成员国意见和相关决定立行立改因违规造成的预算缺口，并于年内完成整改。本次预算修订之战凸显了规则的重要性。规则必须敬畏，只有恪守规则，才能确保机构沿着正确的方向前进，不论是在预算，还是在伊核问题、日本福岛核污染水排海或是美英澳三国核潜艇合作等其他问题上，都要讲规则。

他表示，维也纳见证了现代国际关系准则的建立。在这里，大家更应当尊重规则、敬畏规则、维护规则。中方希望这种规则意识能够在维也纳多边外交平台发扬光大，进而在全球治理体系中发扬光大。

王群强调，国际原子能机构作为国际防扩散领域的重要组织，也是国际体系的重要组成部分。只有恪守规则，才能确保机构沿着正确的方向前进。在秘书处和成员国关系的定位问题上，也要讲规则。机构是一个政府间国际组织，根据《国际原子能机构规约》，成员国是决策者，秘书处是执行者，二者职责和定位不可混淆。

王群指出，本次特别理事会通过的预算修订决议除了重申必须完整、有效地遵守现行规章制度，责成秘书处根据成员国意见和相关决定对有关违规预算缺口问题立行立改外，还取得了两大成果：一是扭转了机构人员成本在常规预算中占比过高的势头形成的积弊；二是实现了技术合作基金和常规预算同步调增，并将人员成本下调1%，所节约的资金用于“技术合作等活动”，使得用于技术合作的总资金得到极大增长。这在机构历史上尚属首次，对发展中国家来说具有里程碑意义。

王群最后表示，一个强有力的机构离不开健康的预算体系。作为国际原子能机构第二大会费国和技术合作基金第二大贡献国，中方一直及时足额缴纳会费和技术合作基金分摊费用，并提供了大量预算外资源和实物捐赠。当前全球经济面临严峻挑战，中方愿和各方一道，携手支持机构秘书处在现有规则下更好履行职责，为促进“原子用于和平与发展”作出积极贡献。

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