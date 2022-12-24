近日，日本政府正式通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，提出日本将致力于拥有对敌攻击能力等政策主张，并将在未来5年大幅增加军事开支。

分析人士指出，这三份文件出炉意味着日本战后安保理念和防务政策发生重大转折，完全抛弃了“专守防卫”原则，彻底背离了日本宪法的和平理念。日本重走军事大国路线以及日美军力的进一步一体化，将给地区和平与稳定带来新的威胁。

放弃原则

12月16日，日本政府召开内阁会议，正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》《防卫力量整备计划》。《国家安全保障战略》是日本国家安保层面顶层战略文件，系2013年出台以来首次修订。《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》是依据新安保战略制定的军事层面具体政策和执行规划，分别取代原有的《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整备计划》。这三份文件决定了今后5至10年日本安保和防务政策方向。

从三份文件的主要内容看，日本的安保理念和防务政策将发生重大转折，特别是将彻底放弃作为日本战后核心防务理念的“专守防卫”原则。

在新版《国家安全保障战略》中，日本政府明确宣称，应拥有所谓“反击能力”，也就是此前所称的“对敌基地攻击能力”，主要包括各类远程攻击性导弹以及与美军共同运用的“综合防空与导弹防御”系统。日本为此将在今后5年采购和装备大批美国“战斧”式巡航导弹和射程1000公里以上的国产改良型“12式”岸舰导弹等，还将开发高速滑翔弹和高超音速导弹。日美军事同盟也将发生新的变化，从原先日本为“盾”、美国为“矛”的“日守美攻”转变为“齐攻齐守”。

突破禁忌

与防卫理念根本转折相配套，三份文件不少内容突破了日本战后诸多军事禁忌。

继此前安倍晋三政府放松日本作为“和平国家”招牌之一的“武器出口三原则”，将其改为“防卫装备转移三原则”之后，此次三份文件又进一步放宽武器出口限制，并提出深化军民一体化的一系列举措。

为达成扩军目标，三份文件将2023至2027年度日本防卫费总额定为约43万亿日元（约合3130亿美元），是现行《中期防卫力量整备计划》（2019至2023年度）约27万亿日元总额的近1.6倍，并规定要在2027年度实现防卫费占国内生产总值2%的目标，而此前日本一直基本遵循这一比例不超过1%的标准。是否坚持这一标准也被舆论普遍视为检验日本是否奉行和平主义的一项关键指标。

此外，为实现军事转型，三份文件还提出对自卫队组织架构、军种设置、部队编制、军力部署等实施全面调整，包括新设“统合司令部”一体化运用陆海空部队，新设防区外导弹部队，将航空自卫队改为“航空宇宙自卫队”以强化太空战力，为陆海空自卫队全部配备无人机部队，扩大自卫队网络防卫队编制，强化西南诸岛军力部署并组建“冲绳防卫集团”等。

值得注意的是，为给安保政策转向和扩军备战找借口，三份文件还大肆渲染“中国威胁论”，将中国定位为“迄今最大战略挑战”。日本军事评论员前田哲男指出，在三份文件渲染“中国威胁论”、大幅调整防卫政策的背后，既有美国推动的因素，也有日本谋求自身军事松绑、成为所谓“正常军事大国”的意图。

引发担忧

日本重新走上军事大国路线，引发日本舆论担忧与批评。12月16日，数百名东京市民在日本首相官邸前举行抗议活动，反对日本政府扩军。

日本自民党前干事长古贺诚公开表示，文件中提出拥有“对敌基地攻击能力”，“完全脱离了专守防卫”，日本应避免走军事大国路线。

日本《东京新闻》发表社论说，战后日本的防卫政策是根据放弃战争、不保持战力的宪法第九条制定的。自卫队装备仅用于本国防卫，不拥有攻击性武器，这是日本基于对战争的反省所作出的决定，也是日本不再成为军事大国的宣誓。日本政府修改安保三文件使日本严重偏离战后的和平主义国家轨道。

日本《每日新闻》的社论指出，在经济低迷的大背景下，巨额防卫费带来的沉重负担难以获得日本国民理解。获取“反击能力”并不能保护日本。日本应该与周边国家开展沟通，致力于军备管控，通过外交缓解地区紧张局势。

（新华社记者 沈红辉、姜俏梅、郭丹）

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