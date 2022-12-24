纳瓦勒·阿卡比

中国提出的全球发展倡议契合时代需要，将有力促进国际发展合作，为改善社会民生发挥积极作用。全球发展倡议将抗疫和疫苗列为八大重点合作领域之一，有助于进一步汇聚全球抗疫合力

新冠肺炎疫情发生以来，阿联酋和中国守望相助、共克时艰，积极开展抗疫合作。两国疫苗合作成效显著，不仅为守护人民生命健康安全作出了贡献，也进一步丰富了阿中全面战略伙伴关系的内涵。

阿中两国医疗卫生专家团结协作，共同制定科学有效的疫情应对方案，体现了生命至上的理念。两国合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，阿联酋在全球范围内率先批准紧急使用中国企业研发的新冠灭活疫苗，为感染风险最大的一线医务人员开展免疫接种。在与病毒赛跑的紧要关头，中国疫苗有力增强了阿联酋医务工作者战胜病毒的信心和能力。

阿中疫苗合作不断推进，不仅帮助阿联酋有效提高疫苗接种率，还促成了首款在阿联酋注册的新冠灭活疫苗的研发。这款疫苗名为Hayat—Vax，在阿拉伯语中寓意“生命之苗”。该疫苗由中国国药集团与阿联酋G42集团共同组建的哈雅生物科技公司生产。这款疫苗的问世，是两国医疗科研工作者辛勤付出的结果，也是两国在抗击疫情方面密切合作的成果。

中国提出的全球发展倡议契合时代需要，将有力促进国际发展合作，为改善社会民生发挥积极作用。全球发展倡议将抗疫和疫苗列为八大重点合作领域之一，有助于进一步汇聚全球抗疫合力。得益于阿中两国抗疫合作，阿联酋目前不仅是世界上新冠疫苗接种率最高的国家之一，也成为地区疫苗生产、分配、运输中心。阿联酋将充分利用完善的基础设施和先进的医疗保健体系，筹建集生命科学、生物技术和疫苗生产于一体的研发中心。这不仅将使阿联酋本国民众受益，也将造福西亚北非地区其他国家的人民。

阿联酋同中国的疫苗合作，离不开众多志愿者的积极参与，离不开阿中企业的全力配合，离不开两国政府部门的大力支持，是阿中友谊的生动写照。展望未来，阿中两国必将继续携手，在医疗科研等众多领域开展合作，更好造福两国人民，为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

（作者为中国政府友谊奖获得者、阿联酋哈雅生物高级顾问）

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 02 版）

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