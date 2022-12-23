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巴基斯坦首都发生一起自杀式爆炸袭击致多人死伤

2022年12月23日20:53 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡12月23日电（记者姜江 蒋超）巴基斯坦警方和救援人员23日说，首都伊斯兰堡当天上午发生一起自杀式爆炸袭击事件，造成包括袭击者在内的至少4人死亡、8人受伤。

　　负责救治伤者的巴基斯坦医学科学研究所发言人哈立德·马苏德向新华社记者证实，死者中除2名袭击者外，还包括一名警察和一名平民，伤者中包括4名警察和4名平民。

　　伊斯兰堡警方在一份声明中说，爆炸发生在伊斯兰堡市与东部旁遮普省拉瓦尔品第市的交界地区，警方在拦停一辆汽车进行安全检查时，袭击者引爆炸弹，车上共有一男一女两名袭击者。

　　目击者哈米德在现场告诉新华社记者，事发时，女性袭击者在车辆被警方拦停后下车与警察争吵，随后在车上的男性袭击者引爆炸弹。

　　巴内政部长拉纳·萨瑙拉汗向媒体表示，两名袭击者当场身亡，他们原计划袭击伊斯兰堡一个目标。事件发生后，伊斯兰堡警方发布红色警戒令，并要求公众出行时携带可证明身份的文件。

　　巴基斯坦塔利班宣称制造了此次袭击。11月28日，巴基斯坦塔利班宣称取消今年6月与巴政府达成的停火协议，并命令其武装分子发动袭击。

　　中国驻巴基斯坦大使馆向新华社记者确认，截至目前暂无中国公民在此次事件中伤亡的报告。

(责编：贾文婷、张悦)

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