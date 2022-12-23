人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第十三届中蒙新闻论坛举办

讲好中蒙合作故事 推进两国生态文明建设

2022年12月23日20:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网乌兰巴托12月23日电（记者霍文）由中华全国新闻工作者协会、蒙古国记者协会主办，中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室承办，第十三届中蒙新闻论坛以网络视频方式在北京、呼和浩特和蒙古国乌兰巴托三个会场同步举行。中蒙双方代表宣读了《携手共建人与自然生命共同体倡议》，两国媒体签订了2项合作传播协议。

中国国务院新闻办公室向大会致贺信指出，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，本届论坛以“媒体为保护大自然而携手努力”为主题，充分体现两国媒体和各界人士建设人类绿色家园的责任和担当，对讲好中蒙合作故事，推进两国生态文明建设，推动构建人类命运共同体具有积极意义。

蒙古国总统办公厅新闻办主任卓勒巴雅尔在贺词中表示，本届论坛恰逢在蒙古国总统访华不久后举行。呼日勒苏赫总统访华期间，蒙中两国元首就两国友好关系的诸多重要问题进行讨论。其中，特别重要的是双方商定两国在自然环境领域加强合作。在落实两国元首达成的共识，深化两国传统友好关系方面，两国媒体间的合作将发挥很重要作用。

中国生态环境部部长黄润秋、蒙古国自然环境与旅游部部长巴特额尔登作主旨演讲。黄润秋说，中蒙山水相连，互为重要友好邻邦。多年来，双方在政策对话、能力建设等方面开展了务实合作，并对绿色发展、应对气候变化南南合作等领域进行了密切对话。希望两国媒体开展高水平生态环境新闻交流，全面报道中蒙两国生态环境保护工作进展及合作成效，为促进中蒙全面战略伙伴关系向前发展注入新活力。巴特额尔登说，希望两国新闻界深化环境新闻交流合作，积极关注、支持和参与生态环境保护事业。

中华全国新闻工作者协会副主席刘思扬，蒙古国国家大呼拉尔委员、自然环境常设委员会主席萨仁其木格，蒙古国记者协会主席敖特根巴特尔，中国内蒙古自治区党委宣传部部长郑宏范分别致辞。刘思扬说，希望中蒙两国新闻界以防沙治沙为纽带，以植树造林为桥梁，不断加强交流、凝聚共识、增进友谊、拓宽合作，携手共建中蒙命运共同体。郑宏范说，希望媒体加强交流互动，围绕生态环保、绿色发展等主题积极讲好全社会参与环境治理的精彩故事。

论坛期间，8位媒体代表分别围绕媒体如何在生态保护中发挥作用、媒体在自然环境类报道中面临的问题及对策、如何制作环保类新闻作品、如何讲好生态故事等主题交流发言。中蒙两国媒体代表120余人参加论坛。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部