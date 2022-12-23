人民网乌兰巴托12月23日电（记者霍文）由中华全国新闻工作者协会、蒙古国记者协会主办，中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室承办，第十三届中蒙新闻论坛以网络视频方式在北京、呼和浩特和蒙古国乌兰巴托三个会场同步举行。中蒙双方代表宣读了《携手共建人与自然生命共同体倡议》，两国媒体签订了2项合作传播协议。

中国国务院新闻办公室向大会致贺信指出，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，本届论坛以“媒体为保护大自然而携手努力”为主题，充分体现两国媒体和各界人士建设人类绿色家园的责任和担当，对讲好中蒙合作故事，推进两国生态文明建设，推动构建人类命运共同体具有积极意义。

蒙古国总统办公厅新闻办主任卓勒巴雅尔在贺词中表示，本届论坛恰逢在蒙古国总统访华不久后举行。呼日勒苏赫总统访华期间，蒙中两国元首就两国友好关系的诸多重要问题进行讨论。其中，特别重要的是双方商定两国在自然环境领域加强合作。在落实两国元首达成的共识，深化两国传统友好关系方面，两国媒体间的合作将发挥很重要作用。

中国生态环境部部长黄润秋、蒙古国自然环境与旅游部部长巴特额尔登作主旨演讲。黄润秋说，中蒙山水相连，互为重要友好邻邦。多年来，双方在政策对话、能力建设等方面开展了务实合作，并对绿色发展、应对气候变化南南合作等领域进行了密切对话。希望两国媒体开展高水平生态环境新闻交流，全面报道中蒙两国生态环境保护工作进展及合作成效，为促进中蒙全面战略伙伴关系向前发展注入新活力。巴特额尔登说，希望两国新闻界深化环境新闻交流合作，积极关注、支持和参与生态环境保护事业。

中华全国新闻工作者协会副主席刘思扬，蒙古国国家大呼拉尔委员、自然环境常设委员会主席萨仁其木格，蒙古国记者协会主席敖特根巴特尔，中国内蒙古自治区党委宣传部部长郑宏范分别致辞。刘思扬说，希望中蒙两国新闻界以防沙治沙为纽带，以植树造林为桥梁，不断加强交流、凝聚共识、增进友谊、拓宽合作，携手共建中蒙命运共同体。郑宏范说，希望媒体加强交流互动，围绕生态环保、绿色发展等主题积极讲好全社会参与环境治理的精彩故事。

论坛期间，8位媒体代表分别围绕媒体如何在生态保护中发挥作用、媒体在自然环境类报道中面临的问题及对策、如何制作环保类新闻作品、如何讲好生态故事等主题交流发言。中蒙两国媒体代表120余人参加论坛。

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