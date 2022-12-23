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纪念中美“乒乓外交”51周年论坛在洛杉矶举行

2022年12月23日19:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿12月23日电 （记者李志伟）洛杉矶消息：近日，美国乒乓球协会、美国南加州华人华侨联合总会联合主办纪念中美“乒乓外交”51周年论坛暨晚宴。中国驻洛杉矶总领事张平出席活动并致辞。美国奥委会主席基恩·赛克斯、国际乒联主席佩特拉·索林、美国乒协首席执行官沈伟妮、中美两国官员、体育界人士以及当地华侨华人代表500余人参加活动。

张平在致辞中表示，对于中美关系而言，乒乓球不仅是一项运动，更是友谊的象征和外交智慧的缩影。中美“乒乓外交”以小球带动大球，成为中美通过人文交流发展两国关系的典范，在两国关系史上具有里程碑意义。51年来，“乒乓外交”精神代代传承，为推动中美关系发展和人民交往注入了源源动力。

张平指出，当前，中美关系面临严重困难和挑战，但两国人民之间仍然有着深厚友谊和密切交往。中美两国有着不同的历史文化、社会制度和发展道路，但都可以从“乒乓外交”中汲取推动两国关系向前发展的智慧和力量，从而不断超越分歧、深化友谊、加强相互了解与合作。要弘扬“乒乓外交”精神，增进中美人文交流，推动中美关系健康稳定发展。

赛克斯表示，美中友谊起源于体育并贯穿始终，体育使美中两国人民相聚，相信体育将促进两国更好地交流合作。索林回顾了“乒乓外交”的历史，表示“乒乓外交”的精神在于促成对话和友谊，使乒乓球超越了运动本身，帮助人类迈向一个富有包容、友谊、多元、和平的未来，祝愿美中续写友谊篇章。

(责编：贾文婷、张悦)

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