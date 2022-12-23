新华社北京12月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京22日说，美国向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统的目的是“拖延冲突”。乌总统泽连斯基在结束对美国访问后22日到访波兰并与波兰总统杜达举行了会晤。

——据“俄罗斯-24”电视频道报道，普京在22日的记者会上说，乌克兰军工综合体已经消亡或正在迅速走向消亡，而俄罗斯的国防能力不断增长。美国向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统的目的是“拖延冲突”。普京说，俄方从未拒绝与乌克兰谈判，但“乌克兰领导层禁止自身进行谈判，这看起来有些不同寻常甚至有些奇怪”。他强调，所有的武装冲突都以谈判结束，乌方越早意识到谈判的必要性越好。普京同时表示，俄经济并未出现崩溃，俄劳动力市场、公共财政状况保持稳定。

——据乌克兰总统网站22日消息，乌总统泽连斯基在结束对美国访问后当天到访波兰，泽连斯基与波兰总统杜达举行了会晤，双方回顾了2022年局势并就未来两国战略计划、2023年在国际层面开展双边关系与合作的议程、增强乌克兰防御能力、乌克兰人道主义问题等议题进行了讨论。

——据塔斯社23日报道，俄罗斯外交部北美司司长达尔奇耶夫接受该媒体采访时说，美国军工综合体正在从俄乌冲突中获取超额利润。达尔奇耶夫说，美国正在越来越深地卷入这场冲突，却没有任何人考虑卷入冲突的危险性。

——俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫22日表示，美国继续向乌克兰提供包括“爱国者”防空导弹系统在内的武器计划表明，美国正进一步卷入冲突，“俄罗斯完全有权将向乌供应‘爱国者’防空导弹系统视为美国直接参与冲突的又一举动”。

——俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫22日说，俄军采取措施增强部队战斗力，前线局势已经稳定，俄军当前主要任务是完成对顿涅茨克地区的控制。他说，特别军事行动期间，俄军使用高精度远程导弹打击了乌克兰超过1300个关键设施，使乌军战斗潜力明显降低、指挥和控制系统遭到破坏、军工综合体陷入瘫痪，并使其军事运输变得非常困难。

——据俄罗斯国防部22日消息，俄国防部长绍伊古对特别军事行动地区的俄武装力量部队进行了视察。绍伊古检查了特别军事行动地区临时部署点人员的住宿条件和军事装备的部署情况，并听取了部队指挥官的汇报。

——乌克兰武装部队总参谋部23日在社交媒体发文说，过去一天，乌军击退了俄军对苏梅州、哈尔科夫州、卢甘斯克和顿涅茨克地区19处居民点的进攻，乌军对18处俄军目标进行了打击，其中乌空军摧毁了俄军3套防空导弹系统和1个无人机中心。此前一天，乌克兰武装部队总参谋部在社交媒体上说，俄乌冲突爆发以来，俄方已损失人员10万余名，损失坦克3000余辆、装甲车近6000辆、火炮系统1978套。（参与记者：刘恺、陈畅、华迪、李东旭）

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