新华社北京12月23日电 （国际观察）泽连斯基访美 美加强军援再拱火

新华社记者

乌克兰总统泽连斯基21日到访美国华盛顿，与美国总统拜登举行会谈并在美国国会发表演讲，恳求美方提供更多武器。拜登表示，美国将为乌克兰提供“明确而坚定”的支持。

分析人士指出，乌克兰危机升级以来，美对乌提供巨额军事援助，持续“火上浇油”。如今，这场危机以及对乌援助已成为美国一些政客手中的筹码，他们希望借这一问题转移国内矛盾，为自身捞取政治利益。但在美国通胀居高不下、百姓生活日益艰难的背景下，越来越多美国民众反对将大量资金用于支持海外的冲突。

闪电访问

据美国媒体报道，当地时间21日早晨，泽连斯基被波兰媒体拍到乘火车取道乌波边境抵达波兰城市普热梅斯乌，继而转乘汽车，在热舒夫登上美国空军飞机。此后，飞机降落在美国马里兰州安德鲁斯空军基地。

美东时间21日下午，拜登在白宫南草坪为泽连斯基举行欢迎仪式。随后，美方安排泽连斯基与拜登、白宫国家安全团队和内阁成员会谈并举行联合记者会，之后前往国会与参众两院两党领袖会面并在两院联席会议上发表演讲。21日晚，泽连斯基在国会结束演讲后回国。

此次访问是今年2月下旬乌克兰危机升级以来泽连斯基的首次出访。据美国媒体披露，美方对此访筹划已久。10月，美国国会众议院议长南希·佩洛西在克罗地亚首都萨格勒布会见乌克兰议会官员时，就曾讨论泽连斯基在美国国会发表演讲的可能性。此后，美国政府官员也一直在与乌方讨论泽连斯基访美相关事宜。一名美国官员透露，美乌两国总统于12月11日讨论了此次访问，白宫14日发出正式邀请，乌方16日接受邀请。

火上浇油

拜登在与泽连斯基举行闭门会谈前表示，美方将继续增强乌克兰的防御能力，特别是防空能力。他已批准在新一轮价值18.5亿美元的对乌安全援助中加入一套“爱国者”防空导弹系统。这是拜登自去年8月以来第28次行使总统行政权力直接批准援乌资金。

此外，在泽连斯基到访美国前一天，美国国会众议院拨款委员会公布了总额450亿美元的《2023年追加乌克兰补充拨款法案》。这将是美国迄今数额最大的一笔援乌拨款，远超白宫上月向国会请求的370亿美元总额。

德国《明镜》周刊网站刊文说，美国已向乌克兰提供大量军事援助，新的一揽子援助计划中包含“爱国者”防空导弹系统，该系统的交付可能会激怒俄罗斯，因为用“爱国者”系统发射的导弹可能会意外击中俄罗斯领土，从而使冲突进一步升级。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫22日表示，美方不顾俄方警告，执意向乌提供“爱国者”防空导弹系统，美国政府在乌克兰的挑衅行动持续升级，其后果无法想象。俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫也说，西方向乌克兰提供武器无助于解决乌克兰危机，只会延长乌克兰人民的苦难。向乌供应武器的做法无法阻碍俄罗斯实现其特别军事行动的预定目标。如果美国向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统，该系统将成为俄武装部队的合法打击目标。

俄罗斯科学院安全问题研究中心高级研究员康斯坦丁·布洛欣指出，美国持续对乌军援表明，华盛顿明显想让局势升级，并将继续沿着这条路走下去。

顾此失彼

乌克兰危机持续至今，民意调查结果显示美国民众对美方援助乌克兰的支持率正在不断降低。根据皮尤研究中心的数据，9月份只有18%的美国成年人认为，美国没有向乌克兰提供足够支持，而这一数字在5月份和3月份分别为31%和42%。

今年以来，美国通胀持续高企，不断攀升的生活成本困扰着美国民众。展望明年，在利率飙升、高通胀、财政刺激结束、出口市场疲软等一系列问题带来的巨大压力下，美国经济民生前景不容乐观。在此背景下，美国国内有越来越多呼声认为，美国政府应将更多注意力放在处理国内事务上，而不是开出一张又一张巨额军援支票。

佐治亚州共和党籍联邦众议员玛乔丽·泰勒·格林指出，当一些政客在为对乌援助推波助澜时，她所在选区中仍有许多家庭买不起食物，还有许多企业在现任政府的经济政策下苦苦挣扎。

今年5月，在美国国会众议院就一项价值400亿美元的援乌法案投票之际，美国传统基金会为美国而行动组织执行董事杰茜卡·安德森曾撰文说，美国正在与创纪录的通货膨胀、债务、边境问题、犯罪和能源紧张作斗争，而对乌克兰的援助计划从美国民众的优先关注事项中夺走了资金，并轻率地将纳税人的钱送到了国外。（参与记者：朱瑞卿、邓仙来、华迪）

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