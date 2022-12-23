新华社耶路撒冷12月22日电（国际观察）内塔尼亚胡东山再起 政策走向变化引关注

新华社记者张天朗 吕迎旭

以色列利库德集团领导人内塔尼亚胡21日晚宣布成功组建新一届政府。这位以色列历史上执政时间最长的总理重返权力中心。

分析人士指出，新政府主要由右翼和极右翼政党组成，被不少以色列媒体和学者称为该国“有史以来最右的政府”，其政策走向变化值得关注。

“压哨”组阁

以色列新一届政府将由利库德集团、宗教政党沙斯党和极右翼政党宗教犹太复国主义者党等6个政党组成。内塔尼亚胡将出任总理。他此前曾担任总理15年，是以色列累计任期最长的总理。

以色列今年11月1日举行自2019年4月以来的第5次议会选举，内塔尼亚胡领导的右翼阵营获得120个席位中的64席。根据以色列法律，只有在选举中获得至少3.25%选票的政党才能进入议会。选前，内塔尼亚胡为防止本阵营的小党派无法达到这一门槛，撮合三个原本分歧明显的极右翼政党临时合并，统一以宗教犹太复国主义者党的名义参选。最终该党赢得14个席位，成为议会第三大党。

11月13日，总统赫尔佐格授权内塔尼亚胡组建新政府。12月21日午夜是内塔尼亚胡组阁的最后期限。由于盟友对一些重要部长职位的争夺十分激烈，内塔尼亚胡不得不花费大量时间协调。同时，为让面临司法纠纷的几名议员顺利进入内阁，右翼阵营还需要在议会通过几项基本法修正案。因此，内塔尼亚胡最终在最后期限到来前不到半小时才“压哨”完成组阁。

新政府组建方案预计将于下周提交议会审议。鉴于内塔尼亚胡阵营拥有议会多数席位，方案获批基本上“没有悬念”。

内政外交

分析人士指出，新政府上台后将面临艰巨任务，需要解决生活成本高昂、失业率高企、住房短缺、基础设施不足等问题。

以色列政治分析人士埃马纽埃尔·纳冯对新华社记者表示，新政府成员主要来自右翼和极右翼阵营，立场相对接近，因此预计新政府的稳定性会有所提升，以色列有可能走出政治僵局，打破近年来频繁选举的怪圈。但巴伊兰大学政治学系教授杰拉尔德·斯坦伯格指出，执政联盟内部各党派代表不同群体利益，仍存在不少分歧，能否通力合作以应对重重挑战仍需观察。

“最右政府”的组建在以色列国内外引发担忧。希伯来大学政治学系研究员加伊尔·塔勒希尔表示，极右翼政党入阁很可能会对以色列外交政策尤其是对美关系产生影响。

分析人士认为，新政府上台后以美关系的大框架不会变，美国仍会把以色列视为中东地区的坚定盟友。但传统上，美国民主党主导的政府与以色列右翼政府在巴以问题上分歧较大。以色列资深外交官阿隆·平卡斯近日撰文指出，虽然内塔尼亚胡与美国总统拜登私交不错，但“拜登对内塔尼亚胡的极右翼政府几乎不抱任何期望”。未来，以新政府与美国政府之间的裂痕或将进一步加深。

此前，宗教犹太复国主义者党宣布，将推动吞并约旦河西岸部分地区。外界普遍担忧，随着极右翼人士在新政府身居要职，巴以矛盾恐进一步激化，巴以冲突或将升级，进而影响以色列与其他阿拉伯国家的关系。有望出任国家安全部长的伊塔马·本－格维尔曾表示，他决心改变禁止犹太人在耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）祈祷的现状，并推动立法豁免枪杀巴勒斯坦人的以色列士兵。

纳冯表示，虽然极右翼政党在巴以问题上非常强硬，但“实用主义者”内塔尼亚胡预计会平衡执政联盟内部立场，尽力维持巴以现状。但纳冯也认为，短期内巴以几乎不存在重启和谈的可能。

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