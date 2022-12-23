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记者手记：在死海附近寻找生命的力量

2022年12月23日15:42 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月22日电 记者手记：在死海附近寻找生命的力量

　　新华社记者王卓伦

　　冬日暖阳下，驱车行驶在以色列南部内盖夫沙漠地区，不时有大片绿色映入眼帘，令人惊喜。高耸的椰枣树林、茂密的杏树林、结着鲜艳果实的仙人掌、浑身尖刺的骆驼草丛……装点着漫漫荒漠，既展示坚韧的生命力量，又散发着农业新科技的光芒。

　　这片沙漠环抱着死海沿岸，是地球已露出陆地的最低点，位于海平面以下430多米，有“世界的肚脐”之称。由于含盐量是普通海水的约10倍，死海中鲜有生物存活。同时，极高的盐度造就了较大的浮力，让体验死海漂浮成为不少游人必“打卡”的项目。

　　在死海岸边的度假胜地艾因博凯克，记者碰到了一名从乌兹别克斯坦远道而来的游客。他用双手掌心捧起海水兴奋地说：“看，里面的盐晶肉眼可见，这真是太神奇了！”

　　高盐度的水体导致死海周边土壤高度盐碱化，但这并未影响岸边的生机与活力，片片椰枣林郁郁葱葱。椰枣是深受西亚北非人民喜爱的食物，由于其耐旱耐热性，成为不少地方沙漠农业的“常客”。走进椰枣林，发现土壤潮湿泥泞，与林外大片旱地截然不同。

　　正在这片林中忙碌的以色列椰枣种植专家奥代德·弗里德曼向记者介绍说，椰枣树喜碱性土壤，“上干下湿”是最理想的生长环境。死海附近土壤条件特殊，需因地制宜，将水肥用量都增加一倍。而滴灌技术的广泛使用，令每一滴水都用到了实处。

　　记者看到，不少椰枣树上都嵌有几根与地面平行的针管，犹如在做“针灸治疗”。弗里德曼说，它们是几种不同的微型传感器，每个传感器内置的探头有的可以起到加热作用，有的用于测量不同时段温度，目的是准确、持续进行温度管控，优化椰枣种植的投入产出比。科研人员发现，死海附近的椰枣甚至比普通旱地种植的椰枣甜度更高。

　　而在距离死海最南端直线距离仅30公里的一处农场，大棚中品种繁多的农作物让人眼前一亮——青椒、西瓜、甜瓜、辣椒、洋葱、茄子、西红柿随处可见，色泽诱人、生机盎然。

　　常在这个名为“维多尔中心”开展旱地农业研究的内盖夫本-古里安大学农学教授纳夫塔利·拉扎罗维奇向记者介绍说，这些农作物的土壤有50至60厘米都是移植而来，同样采用了已较为成熟的滴灌技术和水肥一体化手段。在大量铺设的传感器配合下，所有数据上传云端，实现数字化精准农业管理。

　　据统计，目前以色列约75%的土地使用滴灌技术，既节省了水资源，又有助于克服由高温蒸发引起的土壤含盐量上升。滴灌的原理听起来并不复杂——滴灌管放置于地上或地下，其内部每隔一段距离配置一个滴头，可均匀地将水肥输送到作物的根部。然而，实现“精准”的目标绝非易事，滴头需要不断改进设计，才能保证水肥在不同的距离以相同的水压匀速滴出。

　　拉扎罗维奇说，这些系统会让水肥定时定量慢慢渗入作物根部，满足它们的生长需要。在大棚中的操控室，他向记者展示了传感器实时拍下的一张张青椒根部图像。通过手机或电脑操控平台，可以随时查看农作物生长情况并及时做出调整。

　　目前，这一农场主要用于科研和展示，尚未实现大规模种植。拉扎罗维奇说，死海一带独特的自然环境，为极端条件的农业研究提供了丰富的样本，吸引了来自全世界的农业专家前来调研考察。以他所在的内盖夫本-古里安大学为例，每两年会举办以“旱地、沙漠与沙漠化”为主题的论坛，几百名国际专家共聚一堂，致力于为农业发展提供更多优化解决方案。

　　“我们集思广益，寻找生命的力量，也探索生命的奇迹。”他说。

(责编：于洋、崔越)

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