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“RCEP区域青年对话”举行

2022年12月23日14:28 | 来源：人民网-国际频道
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“RCEP区域青年对话”举行

人民网北京12月23日电 （记者苑基荣）12月23日，由中国（海南）改革发展研究院与中国日报社、中国海洋发展基金会联合主办，海南改革发展研究基金会、21世纪报社、Z世代研究中心支持的“RCEP区域青年对话”召开。

RCEP不仅是全球最大、最具活力与增长潜力的自由贸易区，也是青年人口最多的自由贸易区。本次青年对话为期一天，以“凝聚青年力量 共促RCEP区域发展”为主题，来自中国、新加坡、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、韩国、日本、印度等8个国家以及联合国人口基金驻华代表处、中国—东盟中心等国际组织的青年公务员、青年学者、青年企业家、青年创业者等参加。

中国日报社社长兼总编辑曲莹璞在开幕致辞中指出，创办RCEP区域青年对话，旨在凝聚各国青年力量，增进青年间的相知相亲，引导青年站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，坚定推进RCEP进程，为促进区域繁荣发展、文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体贡献力量。中国日报将与各方携手合作，努力搭建更多沟通平台、分享平台、合作平台，为推动RCEP区域发展和全人类的和平、发展、公平、正义、民主、自由作出新的更大贡献。

中国海洋发展基金会理事长吕滨在开幕致辞中指出，RCEP协定生效实施，已成为我国连接国内国际双循环的纽带和桥梁，使国内国际两个市场、两种资源更加紧密相连，同时也为区域内广大青年带来了新的人生际遇。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在开幕致辞中提出，2021年，RCEP成员国中15-44岁的人口约有9.2亿，是欧洲和北美地区的2.2倍，占区域内人口总量的44.2%。充分释放RCEP的红利，合力共建全球最大自由贸易区，需要区域内青年人的投入和担当，需要激发青年人活力、创造力和感召力，使青年成为RCEP发展的重要力量。一是释放青年在促进RCEP区域经济增长中的活力与潜力，以提升青年人就业创业能力为核心搭建RCEP能力提升机制；二是发挥青年在促进RCEP区域合作中的创造力，搭建RCEP青年参与的经贸治理平台；三是发挥青年在促进RCEP区域人文交流中的推动力，构建多层次RCEP青年人文交流项目，合作设立网络型的RCEP大学，拓展青年人文交流范围等。

与会代表围绕“坚定推进RCEP进程中的青年角色与作用”进行圆桌对话。联合国人口基金驻华代表处青年项目负责人郑浩然表示，希望相关项目在执行、策划以及后期评估等环节引入青年声音，并且和青年紧密合作，共同实现可持续发展目标。新加坡国立大学东亚研究所研究员康端严提出，青年在促进RCEP发展中扮演着承前启后的重要作用，需要发挥青年在不同领域的连接者作用，并促进RCEP规则的不断创新。亚洲愿景研究院吴哥社会创新园负责人乔特·乔拉乌特建议，要增强青年教育机会均等性，建立RCEP培训中心，并支持青年推进理念创新和产业数字化转型。沙米姆认为，未来RCEP区域技术、思想的进步以及供应链、价值链和商业机会的优化将继续为经济增长创造新动能，青年在坚定推进RCEP进程方面可以发挥巨大作用。

本次对话活动前夕，Z世代研究中心运用调查问卷的方式向全球40个国家和地区的近500名中外青年展开调查。调查结果显示，90%以上青年高度认可RCEP对促进区域发展的重要性，认为其最大意义在于作为后疫情时代地区经济复苏的重要催化剂，极大强化国际经贸合作。全球青年不仅对RCEP的重要性有充分认知，更看到RCEP对青年未来发展将产生积极影响。各国青年认为，RCEP的实施能够“推动年轻人学习相关产业知识，投身相关产业建设”，“推动年轻人了解关于其他RCEP成员国的知识”以及“促进年轻人开阔视野，努力发展成为国际化人才”。面对目前存在的挑战和问题，全球青年期待利用平台与资源捕捉机遇，找到未来发展的路径。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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