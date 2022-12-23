新华社华盛顿12月23日电（国际观察）通胀、加息、衰退——解析2022年美国经济高频词

新华社记者许缘 邓仙来

2022年，美国通胀不断攀升并长期维持在历史高位，扰乱民众正常生活和经济秩序。为抑制数十年不遇的高通胀，美国联邦储备委员会自3月起大规模激进加息，这一行为也为美国经济前景埋下衰退隐患。

通胀

“通胀”是2022年美国经济最重要的关键词。今年上半年，美国消费者价格指数（CPI）飙升，从汽油到肉蛋奶等生活常备食品，美国物价全面上涨。下半年，随着美联储不断加息、供应链瓶颈问题逐步好转，CPI环比涨幅趋缓，但同比仍上涨明显，尤其是核心CPI居高不下，凸显高通胀或将长期困扰美国经济。

受新冠疫情影响，去年下半年以来，高通胀已成为美国经济“主旋律”。今年2月乌克兰危机升级后，以美国为首的西方国家对俄罗斯实施大规模经济制裁，全球油价暴涨。

美国经济受到波及。今年6月CPI同比涨幅达9.1%，刷新1981年11月以来最大值。当月，能源价格同比大幅增长41.6%。食品价格同比涨幅达10.4%，创1981年2月以来最高水平。受美联储关注的个人消费支出价格指数6月上涨6.8%，创1982年以来最大同比增幅。

下半年，美国通胀涨势略有好转。但值得注意的是，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨6.3%。尤其是居住成本居高不下且涨幅持续扩大，表明价格压力已经从商品领域扩散至住房、医疗等劳动密集型服务领域。分析人士表示，美国通胀势头短期难以逆转，通胀率仍将在一段时间内高于美联储设定的2%长期通胀目标。

通胀和利率飙升令美国家庭债务大幅膨胀。美联储数据显示，今年第三季度美国家庭债务暴增3510亿美元，为2007年以来最大增幅。纽约联储经济学家认为，家庭债务不断攀升反映出高物价水平。随着家庭债务增加，拖欠债务的情况也日益增加。

加息

通胀持续“高温”逼迫美联储紧急“救火”。3月以来，美联储连续七次加息，包括连续四次加息75个基点。联邦基金利率水平在不足一年内从接近零快速升至4.25%至4.50%之间，创下美联储自上世纪80年代初遏制高通胀以来最为激进的加息行动。

美联储主席鲍威尔在今年最后一次货币政策会议后表示，截至目前，货币政策快速收紧的全部效果“尚未显现”，美联储仍“有很多工作要做”。美联储官员继续认为通胀风险偏向上行，预计继续加息将是适当的。

美联储在通胀问题初现时未及时出手饱受诟病，为“纠错”而激进加息则大幅扰乱全球经济和金融市场。美国财政部长耶伦日前坦言，包括美国在内的发达经济体为恢复价格稳定而实施的集中宏观经济紧缩政策，可能会产生外溢效应，新兴市场和发展中经济体受到的冲击将最为严重。

联合国贸易和发展会议近日在报告中指出，本轮全球经济经历高通胀最初是由过度需求和供应链中断导致，而非工资和物价水平的螺旋上升所致。因此，美联储货币紧缩政策可能无法根本解决此类通胀问题。

衰退

时至今日，美联储大规模加息不仅未能有效缓解通胀势头，反而对本国经济增长构成阻碍。根据美联储发布的全国经济形势调查报告，截至11月底，美国物价水平继续攀升，经济增长速度已经放缓。

报告显示，利率上升和通胀高企继续对经济活动造成压力，纽约、堪萨斯城等辖区经济已经出现小幅萎缩。展望未来，各辖区普遍认为经济前景的不确定性有所增加，对经济前景的悲观情绪也有所加剧。

哈佛大学经济学教授加布里埃尔·霍多罗夫—赖克认为，美国经济衰退前景已经显现，只是衰退程度大小的问题。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，高通胀和美联储加息正在“侵蚀一切”。随着美元走强，石油等能源产品价格将继续走高，“很可能使（美国）经济脱轨，引发轻度甚至严重衰退”。

据彭博社11月公布的一项调查结果，经济学家普遍预计，未来一年美国经济出现衰退的可能性从10月份的60%升至65%。个人消费支出价格指数或在2023年上半年上涨3.7%，明显高于美联储设定的2%长期通胀目标。

美国经济及相关政策对全球经济的影响持续外溢。联合国贸易和发展会议在报告中警告，以美国为首的全球主要央行继续加息和出售资产造成企业借贷成本不断上升。鉴于非金融企业目前的高杠杆率，不良贷款或急剧增加并引发破产潮。报告敦促发达经济体改变货币政策和财政政策方向，避免全球经济遭受比2008年国际金融危机和2020年新冠疫情更严重的损失。

(责编：于洋、崔越)