兰戈

近日，习近平主席赴利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。这是新中国成立以来我国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的一次外交行动，是党的二十大后中国特色大国外交又一轮成功实践。

习近平主席出席中阿、中海、中沙领导人“三环峰会”，是中国外交的又一重大创举，体现了中阿双方面对全球挑战加强团结协作的战略抉择，谱写了中阿关系崭新的历史篇章，必将对国际格局和地区形势产生深远影响。

当前，世界进入新的动荡变革期，中东地区正在发生新的深刻变化。为中东和世界和平发展注入更多稳定性和正能量，是构建面向新时代的中阿命运共同体的应有之义。

习近平主席此次中东之行期间，密集同近20位阿拉伯国家领导人双边会见，叙友谊、话互信、商合作，顺应中东各国对和平、改革、发展的普遍需要，契合中东人民对稳定、安宁、幸福的共同追求。习近平主席支持各国走符合本国国情的发展道路，把前途命运紧紧掌握在自己手中，维护好各国的主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉内政，彰显了大党大国领导人讲信义、重情义、扬正义、树道义的外交风范。很多阿方领导人表示，中方在国际场合秉持的立场正义公道，提出的倡议充满人文关怀和先进理念，推出的重大举措有利于世界和平安全和各国共同发展，阿拉伯国家理所当然要积极支持参与。

作为联合国安理会常任理事国和中东国家的战略伙伴，中国发挥负责任大国的作用，始终在中东事务中坚持不干涉主权国家内政等原则，是促进中东和平、支持中东发展的重要建设性力量。

中国提出全球安全倡议，对促进中东和平稳定具有重要和现实意义，得到阿拉伯国家的广泛理解和认同。全球安全倡议中蕴含的重要精神指引着近年来中国在中东地区劝和促谈的努力。提出关于实现中东安全稳定的五点倡议、政治解决叙利亚问题的四点主张、落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路……中国与阿拉伯国家加强沟通协调，共同推动热点问题政治解决。

中国提出全球发展倡议，得到包括阿拉伯国家在内的国际社会的积极响应和支持，已有包括17个阿拉伯国家在内的100多个国家支持全球发展倡议，包括12个阿拉伯国家在内的60多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。中阿积极探索以发展促和平的中东治理路径，有助于把发展努力汇聚起来，真正实现中东地区的长久和平与繁荣。

“这是一次传承之旅，更是一次开创之旅”。伟大事业始于梦想、成于实干。以首届中阿峰会召开为契机，中阿携手在世界发展进步的大潮中不断发展，在人类历史前进的步伐中不断前进，构建面向新时代的中阿命运共同体的伟大事业，必将为人类维护和平、促进发展、坚守正义、追求进步注入巨大积极能量。

(责编：艾雯、杨牧)