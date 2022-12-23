新华社华盛顿12月22日电（记者孙丁）一场超强冬季风暴22日给美国大片地区带来显著降温、寒风以及雨雪天气，严重影响民生以及圣诞节前出行。

据美国气象部门当天傍晚发布的公告，美国超过2亿人处在某种冬季天气警告或警报覆盖的地区，其中1100万人处在暴风雪警告覆盖的区域。

这股强力极地冷锋造成美国中部平原地区气温骤降，多地降温幅度创纪录。科罗拉多州一地22日气温从零上5摄氏度降至零下20摄氏度，怀俄明州最低气温达到零下37摄氏度。

同时，美国中西部和五大湖区部分地区迎来大雪。纽约州官员说，该州一些地方的降雪量预计高达90厘米。

纽约、肯塔基、佐治亚、北卡罗来纳、俄克拉荷马、西弗吉尼亚等州已宣布出现紧急状况。科罗拉多、内布拉斯加、怀俄明等州部分地区因冰雪天气封路。

据一家航班信息追踪网站统计数据，截至22日傍晚，当天已有近2300架次美国国内和国际航班被取消，另有超过7600架次航班延误。

美国气象学者认为，该冬季风暴还有可能增强成为“炸弹气旋”，即发生在中高纬度洋面上、强烈迅速发展的锋面爆发性气旋，常伴有强风和雨雪，破坏力强。

美国总统拜登22日要求白宫团队做好帮助地方抗灾的准备，同时呼吁民众严肃对待这场冬季风暴。

(责编：于洋、崔越)