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以色列候任总理内塔尼亚胡同意重启吞并约旦河西岸部分领土计划

2022年12月23日11:07 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月22日电（记者吕迎旭　张天朗）以色列候任总理内塔尼亚胡22日签署一项协议，同意重启吞并约旦河西岸部分领土的计划。

　　内塔尼亚胡领导的利库德集团22日与多个加入执政联盟的党派签署组阁协议。在与极右翼政党宗教犹太复国主义者党签署的协议中，内塔尼亚胡同意将推进一项吞并约旦河西岸部分领土的计划。

　　协议未提及实施的具体时间，但指出计划的实施将考虑“以色列的国家和国际利益”。

　　内塔尼亚胡21日晚宣布成功组建新一届政府。执政联盟将由6个政党组成，包括宗教犹太复国主义者党，该党的主要支持者为犹太人定居者，主张在巴以问题上采取更加强硬的立场。由于极右翼政党的加入，新一届政府被媒体称为以色列“最右政府”。

　　2020年4月，利库德集团和蓝白党签署联合政府协议，其中包含一项条款，即从当年7月1日开始推进吞并约旦河西岸部分地区的计划。所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。该计划遭到巴勒斯坦方面的强烈反对和国际社会的谴责。这一计划后被推迟。

　　以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

(责编：于洋、崔越)

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