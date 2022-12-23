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世贸组织：全球服务贸易2023年初将继续走弱

2022年12月23日10:43 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦12月22日电（记者陈斌杰）世界贸易组织22日发布的报告显示，受全球主要经济体增长缓慢拖累，2022年第四季度，全球服务贸易持续走弱，并可能在2023年前几个月保持疲软态势。

　　世贸组织当天发布的最新一期《服务贸易晴雨表》显示，全球服务贸易景气指数为98.3，低于2022年6月发布的105.5。

　　报告说，受旅游、信息通讯技术服务以及金融服务支出的推动，全球服务贸易额在2022年第二季度超过了新冠疫情暴发前的峰值。不过，受主要服务业经济体增长前景下降的影响，实体商业服务同比增长从2022年第三季度开始放缓，并可能在2022年第四季度及2023年进一步放缓。

　　根据编制规则，全球服务贸易景气指数荣枯线数值为100，意味着全球服务贸易增长符合中期趋势预期；指数大于100显示服务贸易增长高于预期水平，反之则显示服务贸易增长低于预期水平。

　　世贸组织2019年9月首次发布《服务贸易晴雨表》，反映全球服务贸易的流动和变化趋势。报告一年发布两次。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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