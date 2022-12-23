新华社北京12月22日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基21日到访美国华盛顿与美总统拜登举行会谈并在美国会发表演讲，恳求美方提供更多武器。此前一天，美众议院拨款委员会公布总额450亿美元的追加乌克兰补充拨款法案。

这是俄乌冲突爆发以来泽连斯基首次外访。美方对泽连斯基这次访问在数月前就开始谋划，包括乌总统赴美路线规划和抵美后行程安排。据美国媒体报道，当地时间21日晨，泽连斯基被波兰媒体拍到乘火车取道乌波边境抵达波兰城市普热梅斯乌，继而转乘汽车，在热舒夫登上美国空军飞机，飞机降落在安德鲁斯空军基地。

美东时间21日下午，拜登在白宫南草坪为泽连斯基举行对所有媒体开放的欢迎仪式。随后，美方安排泽连斯基与拜登、白宫国家安全团队和内阁成员会谈并举行联合记者会，之后前往国会与参众两院两党领袖会面并在两院联席会议上发表演讲。21日晚，泽连斯基在国会结束演讲后回国。

拜登在双方举行闭门会谈前表示，美方将继续增强乌克兰防御能力，特别是防空能力。他已批准在新一轮价值18.5亿美元对乌安全援助中加入一套“爱国者”防空导弹系统。这是拜登自去年8月以来第28次行使总统行政权力直接批准援乌资金。

泽连斯基随后在讲话中称得益于美方支持，乌克兰“控制住了”俄乌冲突局势，并促成他的访美之行。

泽连斯基在当晚国会演讲中提出召开“和平峰会”以及包含乌方10项主张的和平提议，敦促美国议员协助落实并加大对乌支持力度。

在泽连斯基到访美国前一天，美众议院拨款委员会公布总额450亿美元的《2023年追加乌克兰补充拨款法案》，这将是美国会迄今数额最大的援乌拨款，远超白宫上月向国会请求的370亿美元总额。这笔拨款将纳入总额1.7万亿美元的《2023财年综合拨款法案》。目前，美国两党在支持乌克兰方面立场相近，但对这份综合拨款法案的其他内容仍存在严重分歧。

分析人士指出，拜登政府所在民主党选择在其同时控制白宫和国会两院时日无多之际，邀请泽连斯基访美，目的之一是转嫁两党在国内问题上的矛盾，推进本党主导的立法进程。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日对媒体表示，西方向乌克兰提供武器无助于解决俄乌冲突，只会延长乌克兰人民苦难。向乌供应武器不能阻碍俄方实现特别军事行动的预定目标。如果美国向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统，那么它们将成为俄武装部队合法打击目标。他强调，美乌领导人都未表现出倾听俄方关切的潜在意愿，俄方表示遗憾。（参与记者：邓仙来、李东旭、华迪）

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