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菲律宾努力推动经济复苏

本报记者  赵益普
2022年12月23日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　根据菲律宾政府公布的最新数据，菲律宾第三季度国内生产总值（GDP）实现增长7.6%。国际评级机构标准普尔的一份报告预测，2022年菲律宾经济增速大概率将超过7%。菲律宾发展预算协调委员会主席潘甘德门近日表示，政府不断改进税收制度，未来的财政收入增长预期良好，预计2022年政府全年财政收入将达到3.515万亿菲律宾比索（1美元约合55菲律宾比索）。

　　家庭消费和投资增长是菲律宾第三季度经济加速复苏的主要推动力。菲律宾家庭消费第三季度同比增长8%，主要来自餐饮业和旅游业支出；商品和服务出口增长13.1%，远高于第二季度的4.4%，进口增长17.3%。菲律宾发展预算协调委员会表示，第三季度，服务行业对GDP增长的贡献最大，达到5.8%，其次是工业为1.6%和农业为0.2%。

　　国际货币基金组织的报告分析，菲律宾经济2021年实现触底反弹，增长了5.7%。2022年，受益于强劲的国内消费和投资需求，菲律宾经济活动加速扩张。报告同时认为，通胀仍是菲律宾经济面临的一大难题。今年11月，菲律宾通胀率达8%，并连续第八个月突破菲律宾央行设定的2%—4%的控制目标区间。

　　当前，菲律宾比索疲软，今年以来已累计贬值约12%。菲律宾央行从上半年开始连续多次加息以遏制通胀。菲律宾央行行长梅达拉表示，菲律宾经济具有弹性，央行有足够的政策空间在保持经济增长活力的前提下，依靠紧缩的财政政策将通胀水平拉回到正常区间。预计2022年菲律宾全年通胀率为5.8%，并将在2023年回落至2.5%—4.5%。

　　世界银行高级经济学家拉尔夫·范多恩认为，面对全球经济增长放缓等不利因素，菲律宾在积极应对高通胀的同时，还需要进一步扩大农业、教育、卫生等领域的投资，持续出台更多支持政策提升工业生产力，增强经济增长后劲。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月23日 15 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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