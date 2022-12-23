杨伯江 卢 昊

12月16日，日本政府内阁会议审议通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》《防卫力量整备计划》，提出日本将致力于拥有对敌攻击能力等政策主张，并将在未来5年大幅增加军事开支。三份文件的出炉，意味着日本防卫战略的重大蜕变，完全抛弃了“专守防卫”原则，彻底背离了日本宪法的和平理念，将给地区和平与稳定带来新的威胁。

冷战以来，日本在安全领域不断突破禁区，意图增强军事实力与国际战略行动能力。此次新版《国家安全保障战略》是日本国家安保层面顶层战略文件，系2013年出台以来首次修订。《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》是依据新安保战略制定的军事层面具体政策和执行规划，分别取代原有的《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整备计划》。这三份文件决定了今后5至10年日本安保和防务政策方向。

根据三份文件，日本安全战略将更具外向性和进攻性。新版《国家安全保障战略》宣称，日本应拥有“反击能力”，即“对敌基地攻击能力”，主要包括各类远程攻击性导弹以及与美军共同运用的“综合防空与导弹防御”系统。日本为此将在今后5年采购和装备大批美国“战斧”式巡航导弹和射程1000公里以上的国产改良型“12式”岸舰导弹等，还将开发高速滑翔弹和高超音速导弹，这将彻底掏空“专守防卫”原则。日本将进一步放宽“防卫装备转移三原则”以扩大武器出口，与所谓“志同道合国家”及北约等军事组织深化战略合作，更深度介入国际安全事务。在打破政治禁区、扩大自卫队国际角色及促进日美军事一体化方面，三份文件迈出的步子之大、突破程度之甚都是空前的。

为达成扩军目标，三份文件将2023至2027年度日本防卫费总额定为约43万亿日元（1美元约合132日元），是现行《中期防卫力量整备计划》（2019至2023年度）约27万亿日元总额的近1.6倍，并规定要在2027年度实现防卫费占国内生产总值（GDP）2%的目标，而此前日本一直基本遵循这一比例不超过1%的标准。是否坚持这一标准也被舆论普遍视为检验日本是否奉行和平主义的一项关键指标。

日本激进推动防卫政策调整，盲目走扩军备战之路无疑将破坏地区和平稳定，制造分裂对抗，加剧军备竞赛。同时，日本无法忽视的一个基本现实是，当前日本政府债务占GDP比重居经合组织（OECD）成员国之首，经济增长乏力，物价高企，如此空前庞大的防卫费支出无疑也将进一步加大日本财政负担、加剧民生困境。

三份文件对华定位更趋负面，粗暴干涉中国内政，大肆渲染“中国威胁论”，将中国定位为“迄今最大战略挑战”。文件大幅增加了有关台湾问题的表述，并以应对“台海有事”为借口，宣称将大幅强化西南诸岛军力部署，同时强化海上保安厅装备能力、深化其与自卫队协同配合。

这些错误认知和危险举措背离了日方对双边关系的承诺及中日之间的共识，对中国国防建设和正常军事活动等无端抹黑，中方对此坚决反对，已通过外交渠道向日方提出严正交涉。日方应恪守中日四个政治文件各项原则，切实将“互为合作伙伴、互不构成威胁”这一政治共识体现到政策上，落实到行动中。靠渲染“中国威胁论”为自身强军扩武寻找借口的图谋是不可能得逞的。

日本新安保战略不仅在日本国内引发巨大争议，也引起周边国家高度关注。近代以来，日本走上军国主义道路，给亚洲邻国和日本国民都造成了巨大伤害。日方必须明白，只有切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义彻底划清界限，才能真正取信于亚洲邻国和国际社会，才能切实以负责任的态度面向未来。日本应当深刻思考什么才是真正的国家利益所在，什么才是真正有利的国家发展之路。在当今时代条件下，唯有合作才能获得安全。迷信武力对抗、固守冷战思维和零和博弈的老路走不通。

（作者分别为中国社会科学院日本研究所所长、副研究员）

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 15 版）

(责编：袁勃、牛镛)