本报记者 陈一鸣

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议日前通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”）。“这是一个兼具雄心和务实平衡的‘框架’，为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画了新蓝图。”巴西国际关系研究中心高级研究员盖塔尼近日在接受本报记者采访时认为，COP15第二阶段会议取得重要的预期成果，中国作为COP15主席国发挥了不可替代的推动和协调作用。

盖塔尼曾担任巴西环境部副部长，多年来一直倡导各国携手保护生态环境，致力于团结社会各界力量保护亚马孙雨林地区生态环境和生物多样性。盖塔尼认为，共同遏制并扭转全球生物多样性丧失已成为当前最重要的全球性议题之一。近年来，中国大力践行绿水青山就是金山银山理念，高度重视生态保护、绿色发展，将生物多样性保护上升为国家战略，在环境治理、生态修复等方面采取了有力措施，取得显著成效，赢得国际社会赞誉。

盖塔尼表示，中国生态文明建设成果给民众生活带来了看得见、摸得着的好处。如今，中国许多地方的生态环境逐步改善，人们享受着更加清新优美的环境，生活质量不断改善。中国在走好绿色发展之路的同时，始终坚持真正的多边主义，携手各方共同改善全球生物多样性治理。“中国为全球生物多样性保护树立了榜样，很多成功经验具有世界意义，令人深受启发。”盖塔尼说。

“自担任COP15主席国以来，中国一直以强有力的政治意愿和务实行动推动COP15进程。”盖塔尼说，“中国为全球生物多样性保护作出重要贡献，有目共睹”。中方一直不遗余力地发挥领导和协调作用，推动“框架”谈判进程。自COP15第一阶段会议至第二阶段会议开幕前，中方主持召开近40次公约主席团会议，100多场不同层级的双边和多边会议，推动各方凝聚共识。“框架”将指引国际社会携手遏制并扭转生物多样性丧失，推动生物多样性恢复进程，共同迈向2050年人与自然和谐共生愿景。

盖塔尼认为，习近平主席提出“发挥好昆明生物多样性基金作用，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助”，这对提升发展中国家应对气候变化和生物多样性丧失的能力非常重要。未来，期待巴西和中国进一步加强生物多样性保护的交流与合作，共同促进全球可持续发展。

（本报里约热内卢12月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 15 版）

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