卡耶塔诺·桑塔纳

作为航天领域工作者，我为中国航天事业取得的成就感到欣喜。中国空间站为人类开展太空探索提供重要平台，有利于推动人类和平利用太空

近年来，中国航天事业发展迅速，取得一系列重要成就，包括空间站建设稳步推进、“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测、“嫦娥五号”带回1731克月壤、天问一号探测器成功着陆火星等。这些成就的取得，离不开中国政府在航天领域的持续投入，离不开中国科学家的辛勤耕耘。长期以来，中国政府高度重视发展航天事业，制定了切实可行的发展计划并逐步推进实施。作为航天领域工作者，我为中国航天事业取得的成就感到欣喜。

在推进本国航天事业发展的同时，中国坚持开放合作，主动与世界分享在航天领域取得的成果。中国向所有联合国会员国开放中国空间站，有力促进航天国际合作，为更多国家参与太空探索提供了机遇。目前已有17个国家的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。

早在2018年5月，中国载人航天工程办公室就与联合国外空司联合对外发布合作机会公告，邀请联合国各会员国积极参与未来中国空间站的空间科学应用国际合作。由火星学会秘鲁分会和西班牙分会合作申报的“微重力对致病菌生长和生物膜产生的影响”项目成功入选首批科学实验项目，让我们感到非常兴奋。该项目是为了研究太空微重力环境对致病菌生长的影响。此前有研究表明，太空微重力环境促进了细菌生物膜的形成，能够增强细菌对抗生素的抵抗力。对此进行更深入的研究，对未来太空医学和人类在太空的健康生活具有重要意义。火星学会秘鲁分会和西班牙分会的同事们一起对实验进行了设计，并与中方工作人员保持密切沟通，共同推进该项目实施。

中国空间站为人类开展太空探索提供重要平台，有利于推动人类和平利用太空，将成为航天国际合作的典范。各国科学家将在中国空间站开展不同类型的实验，其成果将为全人类所共享。中国同各国的航天合作还将促进彼此科技合作，增进人民之间的友谊。

近年来，欧盟同中国在航天领域的合作不断深化，包括对地观测、遥感应用等在内的多个合作项目稳步推进。期待欧中双方进一步拓展航天合作，共同推动人类太空探索事业发展。火星学会西班牙分会希望与中国伙伴在太空医学等领域开展更多合作，让太空科学探索更好造福人类。

（作者为火星学会西班牙分会会长）

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)