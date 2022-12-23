冉文娟

“在中国，人们见面会问‘你吃了吗’，但在阿根廷，人们见面往往会问‘你是哪个俱乐部的球迷’。”说起阿根廷浓郁的足球文化，阿根廷华人足球协会会长陈洁深有感触。

在阿根廷生活了20多年，陈洁早已“入乡随俗”爱上了足球。刚刚结束的卡塔尔世界杯，他一场不落看完了阿根廷国家队的所有比赛。决赛那天，他起了个大早，叫上朋友一起看球，“这是我看过的最精彩的比赛，现在回想起比赛画面，仍然会激动落泪。这场比赛激励了所有人。”

其实，早在1995年刚到阿根廷经营华人超市时，陈洁还完全不懂足球，也缺乏热情。但每逢球赛，超市的本地员工一定会通过收音机收听球赛消息，日常聊天也离不开足球话题。耳濡目染之下，陈洁也慢慢开始看足球比赛。他的儿子从6岁起开始参加足球训练。从那时起，陈洁和足球的联系越来越紧密，对足球的热爱也随时间而更加浓烈。

2009年起，陈洁开始在当地华人圈中组织大家踢足球，最初响应的不过十来个人。“有些人住得远，需要开车两个多小时赶到踢球场地。”如今，阿根廷华人足球协会活跃着200多人，大家时常在一起踢球、打比赛。这其中，年龄最小的14岁，最大的55岁。陈洁总是乐于帮大家张罗，揽下了租借场地、准备食物等工作。

渐渐地，踢球让当地华人的凝聚力更强了。2021年12月，在多家侨团的群策群力之下，旅阿华人首届中青足球赛成功举办，12支队伍在赛场上激烈角逐。一时间，这次比赛成为华人圈里最受关注的活动。

“这次足球赛很好地展现了旅阿华人敢于拼搏的精神风貌，也让大家增进沟通，丰富了日常生活。”陈洁说，比赛结束后，很多人都在询问什么时候举办第二届。

足球增进了同胞之谊，也搭建起民心相通之桥。今年11月，为庆祝中阿两国建交50周年，阿根廷华人足球协会联合布宜诺斯艾利斯市立法院，举办了阿根廷2022“移民杯”足球联赛，来自中国、巴拉圭、乌拉圭等移民团体的10支球队参加比赛。

“一个月的足球联赛，在旅阿侨界和阿根廷各国移民之间留下了共同的美好记忆，增进了彼此的友好交流，也充分展现了侨胞团结、友善、积极融入的精神风貌。”陈洁说，以后还将举办更多类似的比赛。

“足球不只是一项体育运动，它可以超越国界、超越种族，把所有人凝聚在一起，这就是足球最大的魅力。”对陈洁来说，随着扎根当地时间越久，足球也成了他生活中不可或缺的存在，承载的意义更加厚重。

谈到未来愿望，他希望自己的孩子有朝一日能到中国踢球，成为职业足球运动员。他也希望发挥自身桥梁作用，为中阿两国之间的足球交流出一份力。

（据中新社电）

(责编：袁勃、牛镛)