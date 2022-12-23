本报记者 李嘉宝

图为在阿曼巴尔卡市的阿曼中国批发城，山东出口商品（阿曼）展览会暨市场采购贸易试点展览会举行。

包有增供图

首届中国—阿拉伯国家峰会日前在沙特首都利雅得举行。中国国家主席习近平在会上发表题为《弘扬中阿友好精神 携手构建面向新时代的中阿命运共同体》的主旨讲话，引发阿拉伯国家华侨华人持续热议。多名旅阿侨胞在接受本报记者采访时表示，期待中阿合作释放更多新机遇，愿为中阿友好贡献更多侨力量。

关系越走越近

“这次峰会制定了《中阿全面合作规划纲要》，共同擘画中阿关系未来发展蓝图。旅居沙特20多年来，我见证中阿、中沙友好合作走深走实，不断迈上新台阶。”沙特阿拉伯华商联合会创会会长林大旺说，“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”紧密对接，两国在基础设施、投资、劳务、农业、能源等领域的合作蓬勃开展。中沙经贸合作越来越热，与20多年前相比发生了翻天覆地的变化。

“守望相助、平等互利、包容互鉴，这是中阿友好精神的深刻内涵。”阿联酋广东商会会长张钦伟表示，旅居阿联酋多年，他深刻感受到两国民心越走越近。“每逢中国国庆、春节等重要节日，位于迪拜的哈利法塔都会点亮‘中国红’。在阿拉伯民众的传统节日，中国驻阿使领馆工作人员会带领华侨华人给当地民众派发爱心餐，我也积极参与到相关活动中。”

“当前，世界经济复苏面临多重风险，新冠肺炎疫情、地缘政治冲突等因素带来很多不确定性，习近平主席的讲话契合了阿拉伯国家谋求独立自主、促进经济复苏、改善社会民生的愿望。”埃及华人联谊理事会会长陈建南说。

中阿峰会举行之际，阿曼中国批发城董事长、阿曼儒商会会长包有增正为一件大事忙碌——迎接来自家乡山东的企业代表团。12月8日，由山东省商务厅组织的山东企业团抵达阿曼，开启为期3天的山东出口商品（阿曼）展览会暨市场采购贸易试点展览会。

“这次展览会在阿曼中国批发城举办，阿曼中小企业发展总局、阿曼儒商会组织40家阿曼企业参展，所在地巴尔卡市市长也出席了开幕式。”包有增说，“展览会举办期间，习近平主席在中阿峰会上的讲话成为各方讨论的重要话题。讲话中提到的‘八大共同行动’给两国企业家极大鼓舞，让我们看到中阿合作的广阔空间和巨大潜力。”

商机令人振奋

自2001年到迪拜创业，张钦伟已经在阿联酋打拼了20多年。近年来，中国和阿拉伯国家优势互补，经贸关系稳步发展，他看到了更多商机。

“中企赴阿联酋开展经贸投资前景持续向好。”张钦伟说，“近几年，我们商会在阿联酋搭建了多个广东产品商贸平台，其中包括阿联酋中国批发城、新丝路展销中心、迪拜礼品大楼、中国手机电子批发中心、服装城等。我们在充分了解当地市场需求和投资环境后，借助广东省贸促会等平台，鼓励更多广东企业来阿联酋考察投资，协助他们在这里扎根。”

在阿曼，包有增同样干劲十足。经过几年筹划，今年3月，阿曼中国批发城正式营业，首日销售额就超过1300万元人民币，客流量1.7万人次。“中国商品在阿拉伯地区备受欢迎，批发城中95%的商品来自中国。”包有增说。

随着山东出口商品（阿曼）展览会暨市场采购贸易试点展览会的举办，包有增为批发城打造的配套项目海外仓有了新角色。为延续展会效应，本次展览会依托批发城自主运营的海外仓储物流分拨平台和长期展示中心，为山东对阿曼出口企业提供“前店后仓”“前展后仓”的国际商贸云仓服务，保障货物储存需求，实现产品本地分拨配送及销售，助力企业深度拓展海外市场。

“旅居埃及的华侨华人大部分都在经商。随着中阿、中埃关系不断发展，我们的事业也水涨船高。”陈建南说，“近年来，埃及华商在做生意的同时，也会把中国的技术、经验、设备和管理理念带到当地，中埃企业通过互利合作实现共赢发展。在我看来，这正是共商、共建、共享理念的体现。”

搭建合作桥梁

习近平主席在讲话中指出，坚定奉行互利共赢的开放战略，推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，以中国新发展为包括阿拉伯国家在内的各国提供新机遇。这令不少深耕中阿经贸领域的海外华商如沐春风。

展前“一对一”洽谈100余场、邀约阿曼专业采购商3000多家、开幕式当天展馆客商流量近8000人次……山东出口商品（阿曼）展览会暨市场采购贸易试点展览会的盛况，令包有增深受鼓舞。“各方已经形成共识，明年将继续举办展览会，并争取扩大规模、提升层次，为中阿合作打造更大平台。”包有增说，“未来一两个月，还有国内企业考察团将陆续来到阿曼。我将和国内商务部门做好沟通协调，为中国企业进入阿曼市场打好前哨、做好服务。”

“近年来，中国企业来阿联酋投资的项目主要集中于新能源、医药、教育、农业、房地产等领域，投资规模不断扩大。接下来，我将继续关注中企投资需求，为他们提供项目信息，推荐专业服务机构，汇集法律、税务、会计等方面的专业意见，为中国与阿联酋之间的经贸合作牵线搭桥。”张钦伟说。

“当地企业界对和中国开展合作抱有极大的热情，给我们这些在中埃经贸领域打拼的华侨华人带来了信心。”陈建南说，“今后，我们要继续扮演好桥梁纽带的角色，为两国企业开展合作搭建平台、做好联络。”

“伴随着共建‘一带一路’不断深入人心，中国与沙特的人文交流也在持续推进。”林大旺表示，“文化相亲、民心相通对中沙、中阿友好合作意义重大。作为在沙特生活多年的华商，我们在经商的同时，也要向当地朋友讲好中国发展故事、传播中华文化，让更多人了解真实的中国。”

(责编：袁勃、牛镛)