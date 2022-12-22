新华社北京12月22日电 （国际观察）热点透视：乌克兰危机如何加速国际格局演进？

新华社记者张远

安排使馆官员在边境接应、空军飞机运送、白宫会见、国会演讲……岁末之际，经过数月密谋的乌克兰总统华盛顿之行，立即引爆美国舆论。

美国媒体分析，这些操作赶在国会表决联邦开支计划之前一气呵成，与一大笔巨额对乌军事援助密切相关。

由此看来，这场始于今年2月的“21世纪以来欧洲最大规模军事冲突”的烈度和持续时间更加难以预料。

冲突爆发导致全球危机

冰冻三尺，非一日之寒。乌克兰危机升级源于美西方在地缘政治领域对俄罗斯不断施压、步步紧逼，是双方长期积累的矛盾爆发的结果。20世纪90年代苏联解体后，以美国为首的北约延续冷战思维，不断东扩，一步步把势力延伸到俄罗斯周边。美国还策动“颜色革命”，致使乌克兰政局动荡、社会撕裂，俄乌关系持续恶化。美西方一次次挑战俄安全“红线”，最终把俄“逼到墙角”。美国《外交》杂志刊文指出，俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动，“是对冷战后美国及其欧洲盟友霸权不断扩张的回应”。

乌克兰危机升级使地区乃至全球安全形势螺旋式恶化。一方面，以美国为首的北约持续向乌输送武器装备，给这场危机“火上浇油”。北约还在吸纳瑞典、芬兰两个传统中立的北欧国家加入，并不断加强在俄周边军事部署，进一步刺激俄安全神经。另一方面，为应对乌克兰和北约的军事压力，俄方也在加紧强化军力，进行了部分动员，并频繁展示战略威慑能力。当前，乌克兰问题的和平解决仍遥遥无期，欧洲大陆剑拔弩张的紧张气氛还在加剧。

与此同时，乌克兰危机升级带来的外溢效应已在全球范围显现。美国及其盟友对俄发起极限制裁，把世界经济政治化、工具化、武器化，对国际粮食价格、能源价格、金融市场造成巨大冲击，全球供应链“梗阻”愈发严重，给困境中的世界经济造成更多阻碍。经济合作与发展组织11月发布的报告指出，由于乌克兰危机引发的能源冲击继续刺激通胀，增加全球风险，预计未来一年全球经济增长将进一步放缓。

霸权主义难以为继

作为乌克兰危机始作俑者，美国为一己私利而拱火浇油、加剧冲突的做法使其国际信誉和形象更加不堪，美国霸权饱受诟病。美国固守冷战思维、集团政治和刻意制造分裂对抗的不负责任行为，遭到世界上大多数国家反对。

——乌克兰危机进一步暴露了美国为自身利益不惜牺牲盟友的自私本性，欧洲增强战略自主的声音增强。

乌克兰危机升级之初，欧洲与美国展现出“团结”姿态，对俄态度十分强硬。但很快，欧洲就强烈感受到对俄制裁带来的反噬效应：能源价格飙升，物价大幅上涨，百姓怨声载道。美国则趁火打劫，不仅向欧洲高价出售天然气和军火，还通过《通胀削减法案》《2022芯片与科学法案》等，其中包含巨额产业补贴和遏制竞争的霸道条款，严重伤及欧洲利益，引发欧洲国家愤怒。

西班牙前外交大臣何塞普·皮克在西班牙《外交杂志》上发表文章说：“我们欧洲人应扪心自问：是否应该让美国人来决定冲突进程？是否应该让我们的和平与繁荣听命于美国的利益或骄横恣肆？欧洲承担后果是否有意义？”

——美国的一些地区盟友拒绝“随美起舞”。广大发展中国家顶住压力，拒绝在乌克兰危机中选边站队。

乌克兰危机升级后，美国不断对中东产油国施压，要求其增产以压低油价，但遭到沙特阿拉伯、阿联酋等中东地区盟友冷遇。作为北约成员国的土耳其不顾美国反对，坚持与俄罗斯在能源等领域进行合作。总体来看，不少中东国家在外交上更加坚持独立自主，同时积极推动“向东看”战略，探索新的发展机遇。

美国以冲突为由对俄罗斯实施极限制裁，肆意损害他国利益，令许多发展中国家进一步看清美国的自私与霸道。大多数发展中国家拒绝对俄实施制裁，独立自主决定自身对外政策。印度不顾美国施压大量增购俄原油；巴西、墨西哥、阿根廷等国明确表示不会对俄采取制裁措施；非洲联盟轮值主席、塞内加尔总统马基·萨勒表示，非洲“不希望成为新冷战的滋生之地”……美国“反对战争”网站刊文指出，在全世界近200个国家中，仅有约30个追随美国制裁俄罗斯，拒绝加入对俄制裁的国家达到160多个。

西班牙政治分析家马诺洛·莫内雷说：“一个普遍共识是，我们正处于时代转型中，其特点是美国霸权的衰落和新势力的出现，这些新势力在客观上质疑美国定义的秩序，我们正在向多极世界过渡。”

团结合作方为正道

百年未有之大变局加速演进，意味着世界正面临越来越多不稳定性和不确定性。乌克兰危机升级进一步推动了国际地缘政治格局的变化。在动荡不安的关键时刻，各国最需要的是团结合作，共克时艰。

今年4月，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，这在当前形势下对维护世界和平与发展具有极其重要的意义。此前，习近平主席在2021年出席第七十六届联合国大会一般性辩论时提出全球发展倡议。这两大倡议顺应和平与发展的时代主题，得到国际社会广泛支持。

西班牙共产党主席森特利亚说，全球安全倡议秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，能够避免冷战思维在国际关系中愈演愈烈，有利于帮助各方通过对话协商以和平方式解决国与国之间的争端，有利于维护多边主义。

泰国正大管理学院中国－东盟研究中心主任汤之敏认为，全球发展倡议把发展置于国际议程中心位置，提倡可持续包容性发展，是化解各种冲突、实现长治久安的正道。亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相表示，该倡议是对解决当前人类面临的各种危机和挑战、推动人类文明进步的重大贡献。

中方支持通过政治方式解决乌克兰危机，强调当前形势下，要避免危机升级扩大，坚持劝和促谈，管控危机外溢影响，警惕阵营对抗风险。中方支持欧盟加大斡旋调解，引领构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。中方始终站在和平一边，将继续以自己的方式发挥建设性作用。

阿根廷美洲通讯社网站刊文指出，中国人早就懂得，世界上没有任何人可以独自生存，也没有任何人可以长期压制他人。作为最大的发展中国家，中国积极推动全球治理变革，推动全球治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展，为世界注入稳定性和正能量。

世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。在一系列全球性挑战冲击下，人们愈发清楚地认识到，美国抱守单边主义、霸权主义、冷战思维，玩弄地缘政治游戏，其种种恶劣行径正在从根本上动摇世界的和平与稳定。在当前变局之下，唯有坚持和平、发展、合作、共赢，以团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，才是人类社会共克时艰的正确道路。

(责编：贾文婷、张悦)