活动现场嘉宾合影。人民网记者 沈小晓摄

人民网开罗12月21日电 （记者黄培昭 沈小晓）为加强埃及中文工作者和爱好者的交流范围，联络埃及留华学者情感，促进中文学者在中埃各领域的交流与合作，12月20日，由汉语桥俱乐部开罗站主办的“汉语缘·中国情—— 我的中国故事活动”留华学者新春联谊会在埃及开罗举办。埃及各领域留华专家学者、各孔子学院与汉语课堂中埃双方院长、各大学中文系教师与优秀学生代表、12 所公立中学校长与中文教师、中资企业优秀埃方员工代表等参加活动。

在活动现场，埃及艾因夏姆斯大学语言学院副院长纳赛尔教授，苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼杜尔博士，开罗大学中文系主任、孔子学院院长李哈布教授，中国人民大学研究生、凤凰卫视驻埃及记者阿雅，第十五届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区决赛特等奖获得者、十月六号城中埃友谊学校学生华小文等分别作为留华老、中、青年学生学者代表，围绕“汉语缘·中国情”主题分享在华留学经历与故事，展望中埃人文交往的未来。

“汉语桥”俱乐部开罗站执行主席徐彦禾表示，语言是文化的重要载体，大家因为汉语而结缘，因为汉语而成为朋友。学习汉语能够让更多埃及民众更加深入地了解中国文化。

中国驻埃及使馆廖力强大使在发言中指出，文明对话共同行动、青年成才共同行动是中阿务实合作“八大共同行动”的重要内容。学习对方的语言是增进两国相互了解、加强合作的基础。廖力强大使对活跃在汉语教学一线、为中埃两国文化交流做出贡献的广大师生表示感谢，并对未来埃及汉语教学提出了美好愿望和期待。

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