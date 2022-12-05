新华社北京12月5日电（记者成欣）中国企业承建的电站为卡塔尔世界杯提供了强劲绿色能源。对此，外交部发言人毛宁5日表示，中国同阿拉伯国家能源合作具有巨大潜力。中国愿同阿拉伯国家共同努力，不断深化有关领域合作，更多惠及中阿人民。

当日例行记者会上，有记者问：卡塔尔世界杯正在如火如荼进行中。据了解，由中企承建的哈尔萨电站为这一世界级体育盛会提供了强劲的绿色能源。发言人能否介绍有关情况？

毛宁表示，哈尔萨电站是卡塔尔第一座非化石燃料电站，是卡塔尔推进“2030国家愿景”建设的重点项目，有力支撑了卡塔尔举办“碳中和”世界杯的承诺。此外，中国企业总承包的世界上最大的单体光伏电站——阿联酋宰夫拉太阳能电站也已经实现并网发电，帮助阿布扎比每年减排二氧化碳240万吨，将为阿联酋能源经济可持续发展发挥重要作用。

毛宁说，能源合作已经成为中国和阿拉伯国家合作的重要领域。从传统能源到清洁能源、低碳经济、能源转型，中阿能源合作具有巨大潜力。中国愿同阿拉伯国家共同努力，不断深化有关领域合作，更多惠及中阿人民。

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