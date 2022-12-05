新华社北京12月5日电（记者成欣）外交部发言人毛宁5日表示，美欧合作不应针对第三方，更不应拿中国说事，挑动对抗。

当日例行记者会上，有记者问：据美国国务院网站消息，2日，美国常务副国务卿舍曼同欧盟对外行动署秘书长萨尼诺举行第四轮美欧中国问题高层对话，在一些问题上对中国发表不实指责。发言人对此有何回应？

“中方坚决反对美欧干涉中国内政、对中方进行污蔑抹黑。”毛宁说。

她说，美欧强调维护《联合国宪章》中心地位，但正是美国和一些欧洲国家无视《联合国宪章》明确规定的和平解决国际争端、不干涉内政等原则，以“人权”为借口干涉中国内政，甚至对伊拉克、叙利亚等主权国家大打出手。

毛宁说，说到“经济胁迫”，美国公然胁迫其他国家不得使用中国企业设备，不得同中方开展合作，才是经济胁迫；美国推出《芯片与科学法》，联合盟友对中国搞经济霸凌，强制推动“脱钩断链”，才是经济胁迫；美国以《通胀削减法》迫使欧洲企业将生产线转移至美国，才是经济胁迫。

“作为国际社会负责任的一员，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这一点国际社会有目共睹。”毛宁说。

“美欧合作不应针对第三方，更不应拿中国说事，挑动对抗。”她说，美欧都是国际重要力量，应当本着负责任态度多做有利于世界稳定与繁荣的事情。

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