新华社北京12月5日电（记者成欣）外交部发言人毛宁5日表示，中老铁路正式通车运营一年来，交出了一份亮眼成绩单。未来，以铁路为重点的中老泰三方合作将实质提升次区域发展水平，国际物流黄金大通道作用将进一步凸显。

当日例行记者会上，有记者问：日前，中老铁路开通运营满一周年。值此之际，中老铁路首列全铁路运输水果冷链班列通车，泰国、老挝等东盟国家优质农产品输华正式开启铁路时代。请问中方对此有何评论？

毛宁表示，中老铁路正式通车运营一年来，全线开通24个客货运站，累计发送旅客850万人次、货物1120万吨，货物品类从10多种拓展至1200多种，交出了一份亮眼成绩单。12月3日，中老铁路首列全铁路运输水果冷链班列开通，来自老挝、泰国、缅甸等东南亚国家的优质农食产品，将借助中老铁路通关快捷、国际货运规模化的优势，更加安全、快速地销往中国市场。

毛宁表示，与此同时，随着中泰铁路建设的扎实推进，中老铁路正在加速同泰国铁路系统互联互通，推动形成贯穿中南半岛的铁路大动脉。未来，以铁路为重点的中老泰三方合作将实质提升次区域发展水平，国际物流黄金大通道作用将进一步凸显。

毛宁说，上月，习近平主席同老挝、泰国领导人分别就进一步发挥中老铁路综合效益、加快中泰铁路建设、加强中老泰铁路合作达成重要共识。中方将同老泰双方继续落实好高层重要共识，加快铁路建设和运营维护，让联通三国的铁路造福沿线人民，为高质量共建“一带一路”作出更大贡献。

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