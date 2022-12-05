人民网开罗12月5日电 （记者黄培昭）日前，埃及著名文化公司、已出版发行大量中国优秀图书的希克迈特文化集团总裁艾哈迈德·赛义德接受人民网记者专访。

赛义德表示，中国共产党第二十次全国代表大会成功举办，并向世界传递出：中国未来的发展是在互惠互利、交流合作的基础上进行的，其发展是对世界有益的。中国共产党第二十次全国代表大会也向世界宣布，中国的发展道路是寻求合作而非冲突，这样才能达到合作共赢。

“中国提出了许多旨在促进人类进步的倡议，关切着世界上每个人的安全和福祉，强调人类是休戚与共的命运共同体，我们要避免冲突与对抗。中国成为全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，对全球减贫的贡献率超过70％，并且成功实现了第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，赢得了全世界各国的瞩目和效仿。”赛义德说。

赛义德认为，在前所未有的现代化进程中，中国创造了经济快速发展和社会长期稳定的双重奇迹。来自世界各地的观察员认为，中国走现代化道路，特别是其指导方针，正激励着其他国家走上自己的发展道路，并鼓舞世界寻求更加光明的未来。

“中国寻求以全面的方式实现现代化，协调了物质文明和精神文明，促进了经济、政治、文化、社会和生态发展，致力于树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。在走向现代化过程中，中国也与世界其他国家分享发展机遇，坚持真正的多边主义，努力构建一个更加公平、公正的全球治理体系，为人类面临的紧迫挑战提供中国方案。”赛义德说。

在赛义德看来，中阿之间的历史关系是建立在互相尊重的基础之上的，真诚与相互支持贯穿中阿合作的始终。

“中国为阿拉伯国家提供了一个独立探索自身发展道路的杰出范例，阿拉伯国家也对中国的发展倡议和发展理念投出信任票，十多个阿拉伯国家表示希望加入‘全球发展倡议之友小组’，埃及和阿拉伯联合酋长国先后加入金砖国家新开发银行。”赛义德说，“中国在阿拉伯国家的作用是建设性的，中国与阿拉伯国家的利益是相互关联的，中阿双方都有强烈的合作意愿。据有关数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家之间的双边贸易额超过3000亿美元，年增长率约为37%。同时，中国提出的‘一带一路’倡议也符合许多阿拉伯国家的长期发展战略。”

赛义德举例说明，埃及建设新行政首都CBD项目、中阿联酋产能合作示范园、中国能建葛洲坝集团卡塔尔供水工程……这些都是“一带一路”倡议与阿拉伯发展战略的成功实例，中国与阿拉伯国家拥有巨大的发展潜力和广泛的合作前景。

“中阿能源合作已经成为互惠互利的典范，而近年来，5G网络、大数据和人工智能等高科技领域的合作也在逐渐增加。近期，中阿双方正在全力推动中海自由贸易协定，如果成功，则将成为世界上第二大区域合作协定，将对中阿双方在数字经济、可再生能源和人工智能等新兴领域的合作中发挥重要作用，加速海湾国家的转型和经济升级，实现工业多样化。”赛义德说。

“我们阿拉伯国家遭受了霸权主义、地缘政治游戏，以及西方在伊拉克、叙利亚、也门、利比亚留下的种种问题，都需要迫切且积极地帮助这些国家实现和平与发展。长期以来，中国一直是阿拉伯国家值得信赖且有经验的战略伙伴。毫无疑问，中国和阿拉伯国家同为发展中国家，在面对世界百年未有之大变局时，中阿关系将会进一步深化，将为动荡和不断变化的世界带来更大的稳定性和确定性，并且汇聚各方力量，构建人类命运共同体，这是中国的呼吁，也是阿拉伯国家的目标。”赛义德说。

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