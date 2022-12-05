本周，法国总统马克龙访美，但法兰西24电视台这样评论道，尽管拜登为马克龙铺上了红毯，鸣响了礼炮，但却难以掩饰美国和欧洲之间越来越深的裂痕，美欧关系表面上保持热度，但下面却透出一丝寒意。

当地时间12月1日晚，美国总统拜登和夫人吉尔在白宫北门廊迎接前来出席国宴的法国总统马克龙和夫人布丽吉特。

这是拜登就任美国总统近两年来首次举行国宴。据《今日美国》报道，从餐桌装饰到菜肴搭配，都由第一夫人吉尔·拜登亲自挑选。

国宴的前一天，白宫专门从缅因州空运来了200多只龙虾，配餐的酒水来自加州纳帕谷。

美国第一夫人 吉尔·拜登：这次晚宴的设计灵感来自我们共同的红、白、蓝三色国旗，这是我们共同的价值观，自由、民主、平等与友谊。我们希望这个夜晚的重要使命能够达成，那便是平衡我们的友谊。

美联社认为，美法领导人的会面时机微妙。在俄乌冲突陷入僵持战、欧洲能源危机加剧的背景下，拜登需要欧洲来维护西方国家的表面“团结”，但这场大费周章的“友谊秀”背后，却暗流涌动。

马歇尔基金会地缘政治团队主管 贝尔兹纳：美国举行盛大的仪式试图让马克龙总统感到在华盛顿受到重视和尊重，美国试图营造这种氛围。但是，要想让欧洲人感觉好受点儿，真正的需求才是应该被讨论的。

事实上，就在到访华盛顿的第一天，马克龙便公开批评起了美国的巨额贸易补贴政策。

法国总统 马克龙：过去几个月发生的事情对我们来说是一个挑战，我们的能源面临紧缺，在这点上，欧洲和美国的战争成本并不一样。但主要的问题是，美国做出的选择，尤其是《通胀削减法案》和《芯片法案》都将让西方陷入分裂，因为它们在美国和欧洲造成的影响天差地别，以至于许多公司会放弃在大西洋彼岸进行投资。

德国之声直言，《通胀削减法案》，正在成为拜登“美国优先”政策的新近糟糕示范。美国总统拜登曾表示，“供应链将从美国开始从美国结束。”

这份总价值7500亿美元的预算法案最核心的内容便是在清洁能源领域进行大幅补贴。简单来说便是：“在美投资、在美制造”。

根据该法案，美国联邦政府将向购买指定价格区间内的新电动汽车的美国消费者提供7500美元税收抵免，向购买二手电动汽车的消费者提供4000美元的税收抵免，同时，法案还取消了电动汽车生产企业每年20万辆的补贴上限。但获得这些优惠的前提是，无论是汽车组装还是部分核心部件的生产，必须都是在由美国、加拿大、墨西哥组成的北美自由贸易区内制造。

对于电动汽车的最核心部件——锂离子电池，法案特别指出，从2023年1月起，电动汽车的核心部件至少40％的关键矿物质必须来自北美自由贸易区，此后比例逐年上升，到2029年这一比例要求将达到100％。

据彭博社报道，目前，在美国销售的电动汽车70%不符合补贴标准，但随着该法案的正式签署，越来越多的国际汽车企业开始重新筹谋布局。

美国梅赛德斯奔驰管理委员会主席 卡兰纽斯：新EQS将成为美国和世界最畅销的车型之一，我们感谢艾维州长扩建充电设施的倡议，同时也要感谢联邦政府的奖励机制。

今年夏天，梅赛德斯奔驰宣布在美国亚拉巴马州塔斯卡卢萨市投资兴建大型汽车电池生产厂。据当地媒体报道，该厂将在2023年前完成10万块锂离子电池的生产目标，为塔斯卡卢萨市当地创造超过600个就业岗位。在未来四年内，该厂计划为美国所有的奔驰EQS系电动汽车提供电池，同时帮助亚拉巴马州打造数万个电动汽车充电站。

8月，福特汽车宣布暂停在西班牙巴伦西亚投资生产下一代电动汽车的计划。福特方面并未过多解释该决定的原因，仅表示，福特对欧洲市场的前景进行了重新评估。

随后，韩国起亚汽车和现代汽车分别表示，将在美国的佐治亚州和亚拉巴马州追加投资，提高在美生产电动汽车的产量。

欧盟委员会执行副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯对此担忧地表示，拜登政府这是在以高额补贴的方式吸引全球的企业、特别是欧洲企业的投资引向美国。

欧盟委员会执行副主席兼贸易专员 东布罗夫斯基斯：这项《通胀削减法案》引发了很多忧虑，其中的条款歧视性地针对所有领域的欧盟企业，我们仅仅要求对欧洲企业公平对待，欧洲的出口商品应该得到和美国商品的同等待遇。

12月1日，在拜登为马克龙举行国宴的下午，有记者就此事向拜登提问，拜登的回答干脆利落。他说：“不会，美国不会道歉，我也不会道歉，这法案是我签的。”

这样“霸道”的回答不禁让人想起拜登的前任。

时任美国总统 特朗普：欧盟是敌人，看看他们在贸易中对我们做了什么，（说到敌人）你可能想不到欧盟，但他们就是（敌人）。

2018年，为对抗美国科技巨头的垄断行为以及加强对欧洲民众的数据隐私保护，在法国牵头下，欧委会通过对跨国互联网巨头征收数字税的相关法案，这意味着，以谷歌、脸书为首的美国科技巨头将被征收3%的数字税。

但令欧洲人没想到的是，特朗普直接对欧洲的汽车等进口商品做出征收惩罚性关税的威胁。最终，欧洲不得不暂缓了征税计划。

《华尔街日报》认为，在如今共和党控制众议院的背景下，《通胀削减法案》很可能将是拜登在国会获得通过的最重要的支出法案，甚至可能成为拜登唯一的政治遗产。一名美国高级别官员向美国电视新闻网表示，将《通胀削减法案》送回国会调整的可能性如同取消感恩节一样渺茫。

《政客新闻网》这样评论道：对于欧洲来说，特朗普无疑是个实用主义“怪咖”，而他的继任者——拜登则要更狡猾。友谊只会被他挂在口头，而在关键时刻他会连招呼都不打地抛弃朋友。

文章指出，“美国不打招呼地突然从阿富汗撤军，没有征求北约盟友意见；随后美英澳在暗地里签署核潜艇协议，让法国损失“世纪合同”；如今，美国靠“天价气”和武器大发战争财、用竞争性补贴“掏空”欧洲工业，拜登政府一次又一次地让欧洲猝不及防。”

马歇尔基金会地缘政治团队主管 贝尔兹纳：欧洲制造商们说，“你想要干什么？我们因为（制裁）俄罗斯而受伤，你希望我们和中国脱钩，现在你们美国也不买我们的东西了，你知道，我们会死的。”

11月21日，据路透社报道，马克龙邀约49名欧企高管共进晚餐，呼吁他们留在欧洲。

马克龙敦促欧盟加紧推出以牙还牙的“欧洲产品购买法案”，以对抗美国挑起的贸易保护主义行为。

次日，11月22日，法国经济和财政部长勒梅尔与德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克表示，同意欧洲应该共同应对华盛顿作出强硬回应，欧洲必须优先捍卫自己的利益。

法国国际广播电台认为，美欧间的贸易战可能因此一触即发。

美国“政客”新闻网刊登标题文章评论称：“拜登一直忽视欧洲，欧洲领导人是时候认识到这点了。”文章写道：“每一次受到美国的怠慢，欧洲人都会感到震惊、气愤和沮丧。”如今正面临寒冬的欧洲人愈发意识到，“美国还是那个自私的美国”。

但欧洲新闻台也不禁发问，如今无论在经济、能源还是国防上都高度依赖美国的欧洲，真的有能力与美国叫板吗？

据气象预报公司Maxar Technologies本周公布的报告显示，欧洲中北部的气温将远低于往年同期的平均气温。其中赫尔辛基低于历史同期平均气温低约6.9摄氏度，巴黎则要低约6.6摄氏度。

冬季的第一场持续寒流正在对欧洲的电力供应进行考验。受“阻塞模式”（A blocking pattern）的影响，异于往常的寒冷天气将可能会持续到12月中下旬，这将导致中北欧的供暖需求增加。

受此影响，在奥斯陆的Nord Pool交易所，本周三，北欧日电价飙升8.2%至每兆瓦时373.23欧元，这是欧洲经历夏季能源危机以来的最高水平。

为了达到欧盟提出的到明年3月节能15%的目标，法国巴黎政府从今年9月起开始执行缩短夜间照明计划，埃菲尔铁塔、巴黎市政厅、博物馆以及所有区政府办公楼的熄灯时间全部提前。

进入11月末，很多欧洲城市陆续点亮了圣诞树和节日装饰灯。与往年不同的是，很多城市使用的是LED节能灯饰，将能耗大大降低。

在匈牙利首都布达佩斯，为了不失氛围，人们发明了骑车为圣诞树发电的“妙招”。

布达佩斯市长 欧尔斯：任何人，无论是儿童还是成人都可以尝试用自己的力量点亮一棵六米高的圣诞树，我们想发明一种与往年一样漂亮的装饰，但同时又不需要能源成本。

虽然节日气氛未减，但欧洲新闻社坦言，今年的“欧洲圣诞夜”将变得暗淡很多。不过，比圣诞装饰更紧迫的问题是欧洲的工业正在因能源价格飞涨而面临大幅减产。

11月23日，欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）警告称，欧洲工业集团正在因高昂的能源成本而变得缺乏全球竞争力，这可能“导致美国的经济统治和欧洲的衰弱”。欧洲必须“扭转正在发生的去工业化进程”。

在德国的路德维希港坐落着全球最大的化工制品生产商——巴斯夫的巨型工厂。在这块总面积超过10平方公里的厂区，分布着总长达1771英里的管道，将125个分厂相互连接。

巴斯夫每年消耗的天然气量相当于整个瑞士的天然气年消耗量，其中近36亿立方米的天然气来自俄罗斯。如今这家化工巨头由于能源危机正面临关停厂房的威胁。

据《卫报》报道，欧洲的化工行业约占欧洲工业天然气消耗量的四分之一，成为遭遇能源危机的最前沿企业。巴斯夫是否能正常运转可以说关乎整个欧洲，从牙膏、药品、餐具，再到轮船、汽车、飞机的零部件的生产，都有化工材料息息相关。这家化工巨头一旦“罢工”，将对欧洲各个行业带来多米诺骨牌效应，让整个欧洲陷入危机。

巴斯夫的发言人近期表示，进入冬季，企业将最大限度地降低能源消耗量，减少部分欧洲产品的产量。但如果能源供给不足50%，集团将被迫前所未有地关停整个厂区。

彭博社财经记者 德扎姆：欧洲将天然气用于供暖、工业生产的原材料，欧洲使用天然气发电，天然气对欧洲经济体真的非常重要。我们看到一些公司正在减产，其中一些企业可能永远无法恢复到能源危机前的生产水平。

对于眼前的形势，政治新闻网欧洲版直言，美国正在从俄乌冲突中大发横财。

据大宗商品机构开普勒（Kpler）的数据显示，2022年前10个月美国液化天然气 (LNG) 总出口量比2021年同期增长近11%，其中对欧洲的出口量飙升近150%。美国已经成为给欧洲供气最多的国家。

据美国财经媒体“商业内幕”报道，在大西洋区域，美国能源公司每向欧洲运输一艘装载17.4万立方米的液化天然气运输船，扣去航运成本和人力成本，可从中获利超过一亿美元。

以法国月交付天然气期货价格和美国瓦哈中心天然气价格为例，每百万英热（MBTU）的天然气价格在美国市场的售价约为7美元，而到了欧洲，这一价格便翻了5倍多。

欧洲议会德国议员比蒂科费尔感叹道：“美国在天然气上赚的钱不要太多！”

对于欧洲来说，明年的情况只会更糟糕。据国际能源局（IEA）的测算，明年全球的液化天然气总供应量将会增加约200亿立方米。而在2022年，欧洲预计总共将从俄罗斯获得600亿立方米的天然气，如果在2023年这部分天然气全部被俄切断，欧洲的天然气根本撑不到冬季的来临。

11月30日，马克龙在华盛顿公开抱怨美国漫天要价的行为。

法国总统 马克龙：当我们谈到打仗、乌克兰和地缘政治，我们总是亲密无间地合作。但是当你看看二月（俄乌冲突爆发后）的情况，欧洲的天然气和能源价格正在飙升，我们成了冤大头。

同时，马克龙在采访中表示，期待在未来数日内与普京展开对话，寻找结束俄乌冲突的方案。

然而，就在第二天，拜登表示，自己并不着急。

美国总统 拜登：事实情况是，我没有近期计划和普京先生展开对话。

除了在液化天然气上大发横财，美国军工企业借俄乌冲突也赚得是盆满钵满。

11月29日，乌克兰外交部长库列巴向北约秘书长斯托尔滕贝格当面喊话。他说：“上次我受邀参加北约部长级会议时，我带来了三个词，武器、武器和武器。今天我带来了另外三个词，快点、快点、快点。”

据福布斯新闻网报道，从俄乌冲突爆发至今，欧盟已经向乌克兰提供了近50亿欧元的军事援助，大量武器援乌导致欧洲国家的武器库存面临严重枯竭。11月初，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟成员国要迅速“补货”。

据美国雅虎新闻网报道，自俄罗斯2月份对乌克兰发动军事攻势以来，欧盟国家已承诺购买价值约2300亿美元的新武器，而从美国军火商购买的武器占欧洲全部武器采购的一半以上。

斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，从2017年到2021年，美国制造的武器占荷兰武器采购总量的95%，挪威的比例为83%，英国和意大利分别为77%和72%。

不过，就在近期，欧洲开始寻找新卖家。

今年10月，韩国签署了其历史上最大一笔军售订单，向波兰出售288架“天舞”（Chunmoo）多管火箭炮、1000辆现代Rotem K2坦克、600多辆韩华的K9榴弹炮以及韩国航空航天工业公司的数十架战斗机。相比美国，韩国的武器不仅质量好、交付快、最重要的是更便宜。而这也是除土耳其外的北约国家首次在北约圈外采购关键武器系统。

据美国《政客新闻网》报道，美国官方对此十分紧张，白宫官员透露，美方正密切注视着欧洲的此番举动。在《政客新闻网》看来，欧盟国家认为美国趁俄乌危机大搞机会主义，并因此越来越愤怒。

11月28日，俄罗斯前总统梅德韦杰夫对此评论称，美欧之间的现实利益冲突，很可能导致“难堪的离婚”。美国无意分享他的收入。相反，他偷走了“伴侣”的最后一点积蓄，然后毫无顾忌地塞进了自己口袋。

英国《经济学家》杂志警告称，欧洲能源危机或将持续数年，而美欧“补贴争端”与“产业争端”将让欧洲的经济雪上加霜。这不禁让人想起美国前国务卿基辛格说过的一句话：做美国的敌人是危险的，但是做美国的盟友则是致命的。

如果说前几年美欧关系陷入“冰河时期”，那么如今可能让美欧联盟陷入“冰冻时刻”。这段所谓的“跨大西洋关系”正处在“历史性的紧要关头”。（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、刘洁妍)