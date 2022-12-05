张春友、王 卫

俄乌冲突已持续9个多月的时间，欧盟因为这场冲突导致通胀飙升，经济濒于衰退边缘，而美国却在俄乌冲突期间大发横财。

近日，“今日俄罗斯”援引多家媒体的报道称，欧盟成员国对美国在俄乌冲突中的机会主义行为感到越来越愤怒，欧盟的公开声明和西方媒体的报道都反映了美欧之间日益加深的裂痕。

马克龙指责“双重标准”

这个寒冷的冬季，德国人的日子不太好过。

据德国《明镜周刊》网站11月25日报道，德国联邦议会开始削减能源消耗，议员们正努力尝试在工作场所采取各种方式取暖，一些议员抱怨国会大厦降温将会给议员及工作人员带来健康风险。

9月1日德国政府出台了一系列节能规定：要求公共建筑和办公室内的最高温度不得超过19℃；对于主要是站立或行走办公的场所，最高温度不得超过16℃。法国政府日前也推出了涉及公共部门、交通出行、日常生活等多方面的全国节能计划。法国总理博尔内指出，如果法国不采取节能行动，冬季将面临能源停供的危险。

不仅仅是在德国、法国，俄乌冲突爆发以来，受欧盟对俄罗斯制裁产生反噬效应影响，欧洲能源供应紧张，天然气和电力价格飙升，大多数欧洲人都在担心如何度过这个寒冷的冬天。

但是让欧洲人更气愤的是，他们在试图减少对俄罗斯的能源依赖，转而使用从美国进口的天然气之时，他们的盟友——美国，却靠着“运气”发着大财。

据美国《商业内幕》网站援引业内人士的话说，以约6000万美元的价格从美国购买液化天然气(LNG)装满一艘船，运抵欧洲后出售价格即飙升至2.75亿美元，除去运输等成本，每艘LNG运输船获利逾1.5亿美元。

对此，法国总统马克龙多次公开指责美国在售卖天然气上搞“双重标准”，使得欧洲人支付的价格几乎是美国人的“三到四倍”。德国经济部长哈贝克也指责美国虽是“友好国家但收取天价费用”，呼吁其“表现出更多团结”，帮助欧洲国家降低天然气价格。

但更糟糕的可能还在后面。《经济学人》杂志预测，今年能源危机在欧洲各地造成的老年人额外死亡人数可能超过10万。而且这场能源危机可能还要持续多年。

对于欧盟的愤怒和指责，美国却选择无视和拒绝。

“欧洲天然气价格上涨是俄乌局势和普京对欧洲发动能源战争造成的。反而美国对欧洲的液化天然气出口‘急剧增加’，才能帮助欧洲摆脱俄罗斯的威胁。”美国国家安全委员会发言人回应道。

美国政治新闻网站Politico报道称，11月中旬在印尼巴厘岛举行的二十国集团(G20)领导人第十七次峰会上，当欧盟领导人就美国高价天然气问题与美国总统拜登交涉时，后者似乎根本没有意识到这个问题。其他欧盟官员和外交官一致认为，美国对欧洲售卖高价能源后果的无知令人担忧。

《通胀削减法案》又捅一刀

不仅如此，美国还往欧洲的伤口上撒盐。今年8月，拜登签署总价值7500亿美元的《通胀削减法案》，旨在通过大量补贴和激励措施，帮助美国本土制造的电动汽车、可再生能源和电池等产业。

在不公平条款下，欧洲对相关企业的吸引力减弱，它们纷纷将产业布局转向美国。也正因如此，法案遭到欧洲盟友的强烈反对。一位欧盟外交官甚至发出这样的质疑：“华盛顿还是我们的盟友吗？”

据法新社报道，当地时间11月7日，欧盟各国财政部长在布鲁塞尔召开会议时表示，美国无视欧盟对其《通胀削减法案》的担忧，使得欧盟可能采取相应的报复措施。

法国、德国财政部长在会上猛烈抨击了美国政府大力补贴本土电动汽车产业的政策。法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔表示，美国《通胀削减法案》可能“危及欧洲和美国企业之间的公平竞争环境”，正在引发“法国政府严重关切”。他认为欧洲应当对美国这一立法行为作出“协调、统一且强有力的”回应。

爱尔兰副总理、经济与就业部长瓦拉德卡称，没有人想陷入一场“以牙还牙或者补贴的竞争，但是美国的所作所为确实不符合自由贸易和公平竞争原则”。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯称，“我们所要求的是公平。我们期望欧洲企业和商品在美国能够被一视同仁，就像美国企业和商品在欧洲一样”。

此前，马克龙和德国总理朔尔茨当地时间10月26日在巴黎举行会谈时，都对美推出的《通胀削减法案》感到担忧。朔尔茨更是发出严厉警告，称美方做法可能引发“一场巨大的关税战”。

10月末，欧盟贸易部长非正式会议在捷克召开。当天，东布罗夫斯基斯、捷克工贸部长西克拉等均表达了对美国《通胀削减法案》的担忧。欧盟方面表示，如果美国继续推进这一法案，那么欧盟不会坐视不管，未来将考虑通过制定类似激励计划为欧洲企业提供补贴。

欧盟委员会分管内部市场的委员蒂埃里·布雷东表示，美国的行为违背了世界贸易组织的原则，如果美国不考虑其欧洲伙伴国的想法，欧盟将采取“报复措施”，并把争端提交到世界贸易组织寻求解决。

欧洲到底得到了什么

俄乌冲突升级后，不少欧洲国家追随美国外交政策，对俄罗斯施加制裁。当冲突持续了9个多月后，一些冷静下来的欧洲人开始反思，是否还应继续随美起舞？牺牲和平与繁荣后，欧洲到底得到了什么？

一名欧洲官员表示，事实上如果冷静地看待这个问题就会发现，俄乌冲突明明是一个欧洲问题，但美国这个超级大国似乎成了主角之一。这场战争中获利最多的国家是美国，因为美国人正在以更高价格出售更多天然气，而且他们正在出售更多武器。

西班牙《对外政策》双月刊网站评论说，欧洲人在俄乌冲突中“作出了贡献”，但也被迫为此承担了巨大的经济成本。美国显然把捍卫本国国家利益放在了第一位。今天的欧洲人必须扪心自问，为什么要让我们的和平繁荣取决于美国的利益？

近日，欧盟统计局发布数据显示，10月欧元区通胀率按年率计算达10.6%，再创历史新高。欧元区19个成员国中有11个通胀率达两位数，其中波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）通胀率均超20%。通胀居高不下，能源危机难解，欧洲经济正面临多重压力。

意大利前经济发展部副部长杰拉奇表示，北约在美国主导下不断东扩是造成俄乌冲突的根源之一，而冲突的代价却主要由欧洲承担。

英国《金融时报》网站近日刊登了题为《反战抗议活动席卷欧洲》的报道，报道说在德国等多个欧洲国家，不少民众举行反战集会表达不满。一名德国抗议者抱怨，他收到的账单越来越多，但找到工作的希望越来越渺茫，“是美国要干涉俄罗斯，但德国普通百姓却要为此埋单”。

也许正如俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交平台发文所称，在美国这个“大男子主义者”明显的“经济欺骗”下，美国和欧盟之间的“婚姻”可能将结束。（稿件来源： 法治日报）

(责编：贾文婷、刘洁妍)