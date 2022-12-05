新华社瓦莱塔12月4日电（国际观察）欧盟对俄油限价施压能否奏效

新华社记者陈文仙 康逸

欧盟成员国日前就对俄罗斯海运石油出口设置每桶60美元的价格上限达成协议, 七国集团和澳大利亚也宣布将与欧盟实施同样限价政策，最快将于12月5日生效。

业内人士认为，该限价机制能否奏效很大程度上取决于主要产油国和国际市场上买家的反应。若俄罗斯拒不接受，并停止向执行限价的国家出口石油，这一强行干涉市场的限价机制可能失效，而且将给市场供给侧带来新的不确定性，增加供应短缺和油价走高风险，本已陷入能源困境、遭受高通胀和滑向衰退边缘的欧洲经济和民生或再受重创。

限价效果遭质疑

根据这一限价机制，如果俄罗斯向第三方国家出售原油的价格高于上限水平，那么欧盟和七国集团的企业将被禁止为俄原油运输提供保险、金融等服务。

按照协议，欧盟将每两个月审查一次该限价机制运作情况，以应对市场变化，确保价格上限比俄罗斯石油产品平均市场价格至少低5%。欧盟理事会3日发表公告称，对俄罗斯石油实行价格上限，将限制异常市场状况推动的价格飙升，大幅减少俄罗斯石油收入，减轻对第三国能源供应的不利影响。

然而，业内人士普遍对该限价机制能否奏效持质疑态度。比利时智库布鲁盖尔研究所能源政策专家西莫内·塔利亚彼得拉表示，每桶60美元的价格上限不会对俄财政产生太大影响，这一上限很接近俄罗斯乌拉尔原油最近的市场价格。

巴黎智库雅克·德洛尔研究所能源专家阮福永表示，该机制能否奏效，产油国以及国际市场上买家的反应至关重要。

对于欧盟的限价措施，俄方明确表示不会接受。俄罗斯副总理诺瓦克此前表示，俄方不会向设置价格上限的国家供应石油，无论价格上限是每桶60美元或任何其他价格，都是对市场机制的干扰。

俄罗斯国家能源安全基金总经理康斯坦丁·西蒙诺夫认为，设置价格上限是旨在打击供应商的机制。此举不但不能解决其面临的能源短缺问题，反而将给全球能源市场带来压力并制造混乱。

欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”4日举行第34次部长级会议。此间媒体报道称，不少与会官员认为，西方对俄油限价不会达到很好的效果，实施限价可能形成一个“买方卡特尔”。

增加供应短缺风险

俄罗斯联邦委员会（议会上院）经济政策委员会副主席伊万·阿布拉莫夫3日说，对俄石油设置价格上限将导致全球油价大幅上涨。俄方不会遵从每桶60美元的价格上限，也不会向对俄限价的国家出售石油，只会出售给那些愿意根据互惠条件合作的国家。

上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星对记者表示，欧盟既想限制俄罗斯石油出口收入，又要防止俄罗斯石油断供。目前欧盟已出牌，后续要看俄罗斯如何反制，如果俄罗斯激烈反应，自我减产，则市场面临断供风险，油价将走高。

德国商业银行预测，欧盟对俄油禁运和限价可能会导致2023年初石油市场明显收紧，伦敦布伦特原油期货价格或在未来几周回升至每桶95美元。

俄罗斯国家能源安全基金会首席分析师伊戈尔·尤什科夫认为，俄罗斯已经明确表示不会向执行价格上限的国家出口石油，这意味着俄对外出口可能减少。在主要产油国决定维持既定减产目标的背景下，全球供应会进一步紧张，推动油价继续上涨，甚至可能达到每桶120至150美元。

欧盟经济恐遭反噬

观察人士认为，目前欧洲面临能源危机、高通胀以及经济衰退的巨大挑战。限价举措如果引发俄方反制，进一步改变能源市场走势，可能反噬欧洲经济。

英国《经济学人》杂志日前刊文指出，石油限价等西方对俄制裁措施并非“灵丹妙药”。作为世界主要产油国，如果俄罗斯未来因西方限价而削减石油出口，有可能导致全球油价大幅上涨，欧洲最终将自食其果。

能源危机和高通胀正导致欧洲经济前景持续恶化。能源价格飙涨给欧洲工业带来沉重打击，而随着利率上升和经济前景不确定性增强，投资预期也在不断减弱。欧盟委员会近日发布的2022年秋季经济预测报告称，欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。

美国《华尔街日报》报道，相比天然气，石油市场全球化程度更高，若该市场重演欧洲天然气危机，则波及范围将更广泛。石油限价对俄罗斯的伤害越大，该机制的反噬风险就越大。

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