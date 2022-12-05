新华社万象12月5日电 通讯：中老合作项目始终是“象”往的地方

新华社记者章建华

多年来，中国与老挝的合作项目始终注意保护项目所在地的生态环境，注重当地的可持续发展、绿色发展，诸如亚洲象等跨境珍稀动物的家园始终不曾因中老合作项目受到干扰。

“在推进中老合作项目过程中，亚洲象栖息地得到妥善保护。从未发生过亚洲象因项目建设和运营受到伤害的事件，也从未有老挝民众反映象群受到项目惊扰的事件。”中国驻老挝大使馆经商参赞赵文宇近期向新华社记者介绍。

2021年12月开通的中老铁路，沿线恰经过亚洲象的栖息地。不久前，中铁国际集团有限公司拍摄的短片《小象》获第四届“一带一路”百国印记短视频大赛社会公益奖。该作品从小象视角讲述了中老铁路为保护亚洲象家园的一棵大树，调整线路、挖隧架桥的故事。

小象在片中用老挝语陈述说，建设中的铁路恰好经过一棵它栖息的大树。小象担心大树会被砍伐，但“我看到几个人在大树下看了好一会才离开，之后我看到人们来回调整位置（绕过大树），不断挖着隧道，还建造了好多大桥……明白我们的家是被人们保护起来了，再也不用搬走了。我和大树又可以在这里生活好多好多年。”

“在建设过程中，大量施工作业要么在地下进行，要么在桥梁上进行，我们用善意和决心保护亚洲象的家园，尽可能减少对当地生态的干扰。”原中国中铁中老铁路项目建设指挥部指挥长黄宏表示，中老铁路建设用行动阐释“一带一路”不仅是经济繁荣之路，也是可持续的绿色发展之路。

黄宏说，2020年至2021年，一群野生亚洲象从靠近中老边境的云南西双版纳一路悠然向北，吸引全球目光。令人欣慰的是“这里面也有我们工作的成效——亚洲象能够自在自得地生活、迁徙，这与中老铁路的生态建设、绿色建设密不可分”。

负责中老铁路老挝段运营的老中铁路有限公司总经理刘宏介绍说，中老铁路在项目早期设计阶段就将保护亚洲象的家园列为重大生态课题。在地方政府和林业部门协同下，设计及建设单位调查了亚洲象的分布和迁移通道，综合分析亚洲象生活习性，最终选择尽量采用隧道、桥梁代替路基，为大象预留通道。项目单位还专门在亚洲象活动区域修建了几十公里的野象防护栏，针对大象习性研发了柔性防护栅栏，并将顶部滚刺笼设置于内侧，既有效进行隔离，又不会对亚洲象造成身体伤害，最大限度降低了对亚洲象及其栖息地的影响。

致力于亚洲象保护的不只铁路建设者，建设、运营不负绿水青山，保护好当地生态早已成为中老合作项目参与者的共识。老挝国家输电网公司由中国南方电网公司与老挝国家电力公司共同出资组建，将作为老挝国家电网运营商负责投资、建设、运营老挝230千伏及以上电网和与周边国家跨境联网项目。

“我们也很骄傲——绵密的沿途输变电线路没有成为野生象群迁移的障碍。南方电网公司在电网规划、建设、运维等全生命周期中尽可能降低对生态环境的影响，为保护生态做出了巨大努力，现在这些观念也将在老挝落实下来。”老挝国家输电网公司总经理程俊说。

程俊介绍，根据南方电网公司在电网建设运营与生物多样性保护方面的经验，老挝国家输电网公司一开始就提出，要在规划、建设、运维等全生命周期中尽可能降低电网对生态环境的影响。例如，电线和输电铁塔高度要保证不影响野象通过，不影响猩猩、猴子、熊等野生动物的生存环境。他表示，“如何在促进老挝发展的同时坚持人与自然和谐共生，加强生物多样性保护，打造一张‘绿色电网’，推动构建人与自然生命共同体，这是老挝国家输电网公司面临的挑战，更是我们需要肩负的使命和责任。”

“构建中老命运共同体行动计划提出，中老双方要坚持共生共治，推动命运共同体持续发展，包括积极开展在野生动植物保护领域的合作。这为中老项目成为‘象’往的地方提供了根本遵循。”赵文宇说。

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