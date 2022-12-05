人民网首尔12月3日电 （曹翔宇）为促进文化交流，夯实民意基础，由中日韩合作秘书处举办的首届“中日韩精神——年度汉字2023”征集活动12月1日正式启动。该活动计划在12月1日-31日期间，向三国民众征集一个适合2023年中日韩精神的代表性汉字/词，寄托对未来一年三国合作的期盼。

汉字既是中日韩三国共通的语言工具，也是三国文化交流的天然纽带。与其他年度汉字评选活动不同的是，此活动的亮点是着眼于未来，为推动中日韩构建面向未来关系发挥积极作用。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊说，东亚文化的精髓是和而不同、和合共生。三国的共同文化是促进三国人民相互理解的动力。文化是用来分享的，不是用来分裂。

首届“中日韩精神——年度汉字2023”征集活动海报。中日韩合作秘书处供图

据悉，此次活动分两个阶段进行，为期一个月。第一阶段期间，三国民众可选择或建议一个代表性字/词；第二阶段由中日韩合作秘书处和三国专家评委共同选出10个候选字/词，再次开放给公众投票，最后结果将于2023年1月9日公布。

广大网友可通过投票网站: https://cjkword.tcs-asia.org 参与投票。

(责编：于洋、杨牧)